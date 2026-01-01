Izvietot PicoShare ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska pašmitināta failu koplietošana ar saitēm ar derīguma termiņu, viesu augšupielādēm un bez failu izmēra ierobežojumiem.
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Ko tu vari izveidot ar PicoShare
PicoShare ir atvērtā koda, minimālistisks failu koplietošanas pakalpojums, kas izstrādāts, lai labi veiktu vienu lietu: augšupielādētu failu un kopīgotu tiešās lejupielādes saiti. Atšķirībā no pilnvērtīgām mākoņkrātuves platformām, PicoShare nav mapju hierarhijas, nav vairāku lietotāju kontu un nav krātuves kvotu — tikai viena kopīga piekļuves frāze, kas aizsargā administratora saskarni, un tīra publiska URL katram failam, ko tu kopīgo. Saites var iestatīt tā, lai tās beigtos pēc konfigurējama laika perioda vai lejupielāžu skaita, un viesu augšupielādes saites ļauj ārējiem līdzstrādniekiem iesniegt failus tavā serverī bez konta.
PicoShare pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka kopīgotie faili tiek glabāti tavā pašu infrastruktūrā bez trešās puses platformas starp tevi un taviem saņēmējiem, un neviens fails netiek noraidīts tā pārmērīgā izmēra dēļ.
PicoShare galvenās iespējas
Termiņa beigu koplietošanas saites
Iestati saišu derīguma termiņu pēc noteikta laika perioda vai lejupielāžu skaita, lai koplietotie faili tiktu automātiski dzēsti, kad tie ir izpildījuši savu mērķi.
Viesu augšupielādes saites
Ģenerē vienreizējas vai atkārtoti lietojamas augšupielādes saites, lai ārējie sadarbības partneri varētu iesniegt failus tavā serverī, neizveidojot kontu un neredzot tavus citus failus.
Nav failu izmēra ierobežojumu
PicoShare neuzliek nekādus ierobežojumus failu izmēram vai tipam, lai tu varētu koplietot lielus video, diska attēlus vai arhīvus, ko mākoņpakalpojumi noraidītu.
Nulle ārējas atkarības
SQLite glabā visus metadatus lokāli — nav datubāzes servera, nav Redis, nav fona darbinieku — padarot visu izvietošanu par vienu konteineru.
Tiešās lejupielādes URL
Katrs koplietotais fails iegūst tīru, pastāvīgu tiešās lejupielādes URL, lai saņēmēji varētu lejupielādēt, nepārvietojoties tīmekļa saskarnē vai nepiesakoties.
Kāpēc izmantot PicoShare pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
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