Izvietot Seafile ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta failu sinhronizācijas un koplietošanas platforma kā Dropbox alternatīva.
Izvēlies Seafile VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Seafile
Seafile ir augstas veiktspējas, atvērtā koda failu sinhronizācijas un koplietošanas platforma, ko visā pasaulē izmanto miljoniem lietotāju. Tās unikālā bloku līmeņa sinhronizācijas tehnoloģija nodrošina ātru, joslas platumu efektīvi izmantojošu failu pārsūtīšanu starp ierīcēm, padarot to ideāli piemērotu komandām, kas pārvalda lielas failu bibliotēkas. Atšķirībā no vispārīgām mākoņkrātuvēm, Seafile tika izstrādāta no paša sākuma masīvu failu kolekciju uzticamai sinhronizācijai.
Ar klienta puses šifrēšanu, failu versiju veidošanu, detalizētām mapju atļaujām un vietējiem sinhronizācijas klientiem katrai platformai, Seafile nodrošina uzņēmuma līmeņa failu pārvaldību bez abonēšanas maksām vai maksas par lietotāju. Pašmitināšana saglabā visus tavus datus tavā serverī. Šī veidne ietver MariaDB metadatu glabāšanai, Memcached veiktspējas kešatmiņai un Traefik HTTPS maršrutēšanu drošai piekļuvei.
Seafile galvenās iespējas
Bloka līmeņa sinhronizācija
Delta sinhronizācija pārsūta tikai mainītos failu blokus, nodrošinot ātru un joslas platumu efektīvu sinhronizāciju visās pievienotajās ierīcēs.
Pilnīga šifrēšana
Klienta puses šifrētās bibliotēkas nodrošina, ka faili tiek šifrēti pirms tie atstāj tavu ierīci, tādējādi aizsargājot sensitīvus datus gan glabāšanā, gan pārsūtīšanas laikā.
Failu versiju veidošana
Automātiska versiju vēsture ar konfigurējamu saglabāšanas periodu ļauj tev atjaunot iepriekšējās failu versijas un sekot līdzi izmaiņām laika gaitā.
Drošas koplietošanas saites
Kopīgo failus un mapes, izmantojot saites ar parolēm, derīguma termiņiem un lejupielādes ierobežojumiem, kontrolētai ārējai sadarbībai.
Daudzplatformu klienti
Vietējie sinhronizācijas klienti operētājsistēmām Windows, macOS, Linux, iOS un Android nodrošina, ka tavi faili ir pieejami katrā ierīcē.
Kāpēc izmantot Seafile pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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