Izvietot Vikunja ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts atvērtā koda uzdevumu pārvaldnieks ar saraksta, Kanbana, Ganta un tabulas skatiem, kā arī komandas sadarbību un CalDAV sinhronizāciju.
Izvēlies Vikunja VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vikunja
Vikunja ir pašmitināta uzdevumu un projektu pārvaldības lietotne, kas atbalsta vairākus skata režīmus, tostarp sarakstu, Kanban dēli, Ganta diagrammu un tabulu. Tā nodrošina hierarhisku projektu ligzdošanu, uzdevumu piešķiršanu, izpildes termiņus, atgādinājumus, etiķetes un failu pielikumus pilnīgai uzdevumu pārvaldībai vienā rīkā.
Pašmitinot Vikunja uz VPS, visi tavi uzdevumi un projektu dati paliek privāti bez abonēšanas maksām par katru lietotāju. CalDAV sinhronizācija integrē uzdevumus kalendāra lietotnēs, mobilajām ierīcēm pielāgots interfeiss darbojas jebkurā ierīcē, un komandas koplietošana ar uz lomām balstītām atļaujām atbalsta gan personīgu, gan sadarbības lietošanu.
Vikunja galvenās iespējas
Vairāki skata režīmi
Pārslēdzies starp saraksta, Kanban dēļa, Ganta laika skalas un tabulas skatiem, lai strādātu ar uzdevumiem tev vēlamajā formātā.
Komandas sadarbība
Kopīgo projektus ar komandas biedriem, izmantojot uz lomām balstītas atļaujas skatīšanai, rediģēšanai un uzdevumu piešķiršanai.
CalDAV sinhronizācija
Sinhronizē uzdevumus un izpildes termiņus ar jebkuru kalendāra lietotni, kas atbalsta CalDAV, tostarp Apple Calendar un Thunderbird.
Atgādinājumi & paziņojumi
Iestati uzdevumu atgādinājumus ar e-pasta vai push paziņojumiem, lai nepalaistu garām termiņus, nepārbaudot lietotni manuāli.
Hierarhiskie projekti
Organizē darbu ligzdotajos projektos un apakšprojektos, lai atspoguļotu sarežģītas komandas vai organizatoriskās struktūras.
Kāpēc izmantot Vikunja pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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