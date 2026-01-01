Izvietot Dependency-Track ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda komponentu analīzes platforma, kas nepārtraukti uzrauga programmatūras materiālu sarakstus, meklējot ievainojamības, novecojušus komponentus un licences risku.
Izvēlies Dependency-Track VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dependency-Track
Dependency-Track ir OWASP vadošais projekts, kas nodrošina drošības un inženieru komandām nepārtrauktu pārskatāmību par programmatūras piegādes ķēdes riskiem. Tas apstrādā programmatūras materiālu saraksta (SBOM) dokumentus CycloneDX formātā un analizē katru komponentu, salīdzinot ar autoritatīviem ievainojamību avotiem, tostarp Nacionālo ievainojamību datubāzi, GitHub padomiem, OSS indeksu un VulnDB — tādējādi viena CVE atklāšana nekavējoties parādās katrā projektā, kas izmanto ietekmēto bibliotēku.
Pašmitināts Dependency-Track saglabā SBOM un ievainojamību atklājumus par tavām patentētajām lietojumprogrammām pilnībā tavā infrastruktūrā, kas ir svarīgi organizācijām, kurām ir normatīvie vai līgumiskie ierobežojumi attiecībā uz to, kur var atrasties piegādes ķēdes telemetrija. PostgreSQL atbalstītā izvietošana saglabā pilnīgu komponentu sarakstu un politikas lēmumu audita žurnālu katrā laidienā.
Dependency-Track galvenās iespējas
SBOM uzņemšana
Pieņem CycloneDX materiālu sarakstus tieši no CI/CD cauruļvadiem, izstrādes rīkiem un SCA skeneriem — nav nepieciešama aģenta instalēšana lietojumprogrammu resursdatoros.
Daudzavotu ievainojamības informācija
Korelē katru komponentu ar NVD, GitHub Advisories, OSS Index un VulnDB, lai jaunatklātie CVE nekavējoties parādītos visos ietekmētajos projektos.
Politikas dzinējs
Definē un ievies politikas attiecībā uz ievainojamību nopietnību, licenču saimēm un komponentu vecumu, un apturi CI būvējumus, ja projekti pārkāpj organizācijas standartus.
Licences atbilstība
Identificē katru licenci visā atkarību grafā un atzīmē nesaderīgas vai ierobežotas licences, pirms tās tiek iekļautas laidienā.
EPSS un ekspluāta konteksts
Prioritizē atklājumus, izmantojot Exploit Prediction Scoring System un zināmos izmantotos indikatorus, koncentrējot novēršanas pasākumus uz ievainojamībām, kam visticamāk tiks uzbrukts.
REST API un tīmekļa āķi
Pilns REST API un izejošie paziņojumi uz Slack, Microsoft Teams, Jira un tīmekļa āķiem ļauj tev integrēt atklājumus esošajās biļešu un brīdinājumu darbplūsmās.
Kāpēc izmantot Dependency-Track pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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