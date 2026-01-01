Izvietot Gotify ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts paziņojumu serveris ar vienkāršu REST API un reāllaika WebSocket piegādi.
Izvēlies Gotify VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gotify
Gotify ir viegls, atvērtā koda paziņojumu serveris, kas ļauj tev sūtīt un saņemt ziņojumus reāllaikā. Vienkāršs REST API atvieglo paziņojumu integrēšanu no skriptiem, uzraudzības rīkiem, cron uzdevumiem un lietojumprogrammām, nepaļaujoties uz Firebase, Pushover vai citiem trešo pušu pakalpojumiem. Tas atbalsta vairākas klienta lietojumprogrammas un organizē paziņojumus pēc avota ar prioritātes līmeņiem.
Gotify pašmitināšana saglabā visus paziņojumu datus tavā VPS, garantējot privātumu un pieejamību. Tā minimālais resursu patēriņš nozīmē, ka tas ērti darbojas kopā ar citām lietojumprogrammām, nekonkurējot par atmiņu vai CPU.
Gotify galvenās iespējas
Vienkārša REST API
Sūtīt paziņojumus no jebkura skripta vai lietojumprogrammas ar vienu HTTP POST pieprasījumu — nav nepieciešams SDK un nav sarežģītas iestatīšanas.
Reāllaika WebSockets
Ziņojumi tiek nekavējoties nosūtīti pieslēgtajiem klientiem, izmantojot WebSocket, nodrošinot, ka brīdinājumi parādās tavās ierīcēs tiklīdz tie tiek nosūtīti.
Android un tīmekļa klienti
Saņem paziņojumus Android ierīcēs ar oficiālo lietotni, vai uzraugi ziņojumus jebkurā pārlūkprogrammā, izmantojot iebūvēto tīmekļa lietotāja saskarni.
Daudzlietotņu atbalsts
Sakārto paziņojumus pēc avota lietotnes ar atsevišķiem marķieriem un prioritātes līmeņiem, skaidri atdalot uzraudzības brīdinājumus, dublējumkopijas un CI notikumus.
Spraudņu paplašināmība
Paplašini Gotify ar kopienas spraudņiem, lai pievienotu jaunus paziņojumu avotus, pārsūtīšanas noteikumus un pielāgotas integrācijas, nemainot galveno serveri.
Kāpēc izmantot Gotify pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.