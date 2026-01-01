Izvietot Faktory ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas, valodu neatkarīgs fona uzdevumu serveris ar iebūvētu tīmekļa lietotāja saskarni uzdevumu uzraudzībai un pārvaldībai.
Izvēlies Faktory VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Faktory
Faktory ir atsevišķs fona darbu serveris, kas nodrošina jaudīgu darbu apstrādi jebkurai programmēšanas valodai. Tas nodrošina vienkāršu uz protokoliem balstītu saskarni, lai darbinieki, kas rakstīti Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP un citās valodās, varētu dalīties vienā darbu infrastruktūrā, nebūdami piesaistīti vienai valodu ekosistēmai.
Pašmitināšana Faktory uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār darbu rindām, atkārtotas mēģināšanas loģiku un veiktspējas datiem. Iebūvētais tīmekļa vadības panelis ļauj tev uzraudzīt caurlaides spēju, pārbaudīt neveiksmīgos darbus un pārvaldīt rindas reāllaikā bez papildu rīkiem.
Faktory galvenās iespējas
Valodu neatkarīgs dizains
Jebkura valoda ar Faktory klienta bibliotēku var ievietot rindā un apstrādāt darbus, tādējādi atvieglojot integrāciju daudzvalodu sistēmās.
Iebūvēts tīmekļa informācijas panelis
Pārraugi rindu dziļumu, darbu caurlaidību un kļūmes, izmantojot intuitīvu pārlūkprogrammas UI, kas pieejams uzreiz.
Uzticama uzdevuma noturība
Darbi tiek glabāti diskā, izmantojot iegultu, ar Redis saderīgu krātuvi, nodrošinot, ka neviens darbs netiek zaudēts pēc restartēšanas vai kļūmēm.
Automātiskie atkārtojumi
Neizdevušies darbi tiek automātiski atkārtoti ar konfigurējamiem atkārtotas izpildes grafikiem, samazinot manuālu iejaukšanos pagaidu kļūdu gadījumā.
Rindas prioritizēšana
Novirzīt darbus uz nosauktajām rindām ar konfigurējamiem svariem, lai augstas prioritātes darbs vienmēr tiktu apstrādāts pirmais.
Kāpēc izmantot Faktory pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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