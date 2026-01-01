Instalēt Maloja ar vienu klikšķi.
Pašmitināta mūzikas skrobļu datubāze, kas tavu klausīšanās vēsturi pārvērš personīgās diagrammās, statistikā un Last.fm stila profilos.
Izvēlies Maloja VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Maloja
Maloja ir atvērtā koda pašmitināts mūzikas skrobētājs — iedomājies personīgo Last.fm — kas ieraksta katru atskaņoto dziesmu un pārvērš vēsturi diagrammās, populārāko mākslinieku reitingos, laika impulsu grafikos un gada kopsavilkumos. Tas pieņem skroblus no klientiem, kas jau atbalsta Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, un tiešās API integrācijas no atskaņotājiem, piemēram, Plex, Jellyfin un Navidrome.
Maloja pašmitināšana savā VPS saglabā privātu, pastāvīgu tavu klausīšanās datu ierakstu, tā vietā, lai atstātu tos trešās puses platformā, kas var tikt slēgta, mainīt cenu politiku vai mainīt datu pieejamību. Apvienojumā ar metadatu bagātināšanu no Last.fm, Spotify, MusicBrainz un TheAudioDB, tu iegūsti bagātīgu personīgo mūzikas informācijas paneli, kas pārdzīvo pakalpojumu sniedzēju maiņu.
Maloja galvenās iespējas
Personīgie klausīšanās saraksti
Pārlūko populārākos māksliniekus, albumus un dziesmas konfigurējamos laika periodos ar reitingiem, tendenču līknēm un salīdzinājumiem pa periodiem.
Last.fm-saderīgs API
Pieņem skroblus no jebkura klienta, kas izmanto Last.fm API — tālruņiem, galddatoru atskaņotājiem, skriptiem — nerakstot pielāgotus adapterus.
Atskaņotāja integrācijas
Saņem skroblus tieši no Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-skrobleriem, mpdscribble un citiem kopienas veidotiem tiltiem.
Pulsa stila laika grafiki
Vizualizē, cik bieži tu klausies konkrētus māksliniekus, albumus vai dziesmas nedēļu, mēnešu un gadu gaitā, lai pamanītu atkārtotus atklājumus un intensīvas klausīšanās reizes.
Metadatu bagātināšana
Iegūsti mākslinieku attēlus un albumu vākus no Last.fm, Spotify, MusicBrainz un TheAudioDB, lai tavs informācijas panelis izskatītos pulēts uzreiz pēc instalēšanas.
Last.fm starpnieka skroblošana
Pēc izvēles pārsūti ienākošos atskaņojumus uz Last.fm, lai tavs esošais publiskais profils turpinātu atjaunināties, kamēr tu veido arī privātu arhīvu.
Kāpēc izmantot Maloja pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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