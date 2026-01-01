Izvietot ONLYOFFICE Docs ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tiešsaistes biroja programmatūras komplekts ar reāllaika sadarbības rediģēšanu Word, Excel un PowerPoint failiem tavā pārlūkprogrammā.
Izvēlies ONLYOFFICE Docs VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Dokumentu serveris) ir atvērtā koda tiešsaistes biroja programmatūras komplekts, kas nodrošina pārlūkprogrammas balstītu sadarbības rediģēšanu DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF un citos formātos tavā paša serverī. Tas nodrošina nevainojamu saderību ar Microsoft Office formātiem, padarot to par nevainojamu mākoņbiroja rīku aizstājēju, neizpaužot tavus dokumentus trešo pušu pakalpojumiem.
Pašmitināšana ar ONLYOFFICE Docs prioritāti piešķir dokumentu privātumam — faili nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tas integrējas ar Nextcloud, ownCloud, Seafile un desmitiem citu platformu, izmantojot oficiālos savienotājus, un izmanto JWT (JSON Web Token) marķiera drošību, lai aizsargātu API (Application Programming Interface) piekļuvi. Kopienas izdevums atbalsta līdz pat 20 vienlaicīgiem rediģēšanas savienojumiem bez maksas.
ONLYOFFICE Docs galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji var kopīgi rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas vienlaicīgi ar kursora izsekošanu reāllaikā, komentāriem un izmaiņu izsekošanu.
MS Office saderība
Atver, rediģē un saglabā DOCX, XLSX un PPTX failus ar augstu precizitāti — bez formāta konvertēšanas artefaktiem vai izkārtojuma nobīdēm.
Daudzformātu atbalsts
Atbalsta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF un citus dokumentu, izklājlapu un prezentāciju redaktoros.
JWT API drošība
JSON tīmekļa žetona validācija nodrošina katra API pieprasījuma drošību, garantējot, ka tikai autorizētas integrācijas un lietotāji var piekļūt dokumentu serverim.
Nextcloud un Seafile integrācija
Oficiālie savienotāji priekš Nextcloud, ownCloud, Seafile un 40+ citām platformām pārvērš ONLYOFFICE Docs par integrējamu sadarbības rediģēšanas aizmugursistēmu.
PDF redaktors un veidlapas
Rediģē PDF failus un izveido aizpildāmas PDF veidlapas tieši pārlūkprogrammā bez papildu programmatūras vai spraudņiem.
Kāpēc izmantot ONLYOFFICE Docs pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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