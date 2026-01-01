Apprise API ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Apprise API viena klikšķa instalācijā.

Vienota REST paziņojumu vārteja, kas sūta brīdinājumus uz vairāk nekā 120 pakalpojumiem, tostarp Slack, Discord, e-pastu un mobilo paziņojumu.

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MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
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30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Apprise API viena klikšķa instalācijā.

Izvēlies Apprise API VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Apprise API

Apprise API ir viegls REST mikropakalpojums, kas aptver Apprise paziņojumu bibliotēku, nodrošinot jebkurai lietojumprogrammai vienu galapunktu, lai vienlaikus sasniegtu vairāk nekā 120 paziņojumu platformas. Tā vietā, lai uzturētu atsevišķas integrācijas pakalpojumiem Slack, Discord, PagerDuty, e-pastam un mobilajiem paziņojumiem katrā pakalpojumā, ko tu izmanto, tu konfigurē galamērķus vienreiz Apprise API un novirzi paziņojumus uz tiem visiem, veicot vienu HTTP zvanu.

Pašmitināts Apprise API saglabā paziņojumu maršrutēšanas loģiku un visus sensitīvos tīmekļa āķu (webhook) žetonus tavā infrastruktūrā, nevis caur trešās puses apkopotāju. Stāvokļa konfigurācijas režīms saglabā tavus paziņojumu galapunktus un veidnes pēc restartēšanas, savukārt iebūvētā tīmekļa saskarne ļauj tev testēt un pārvaldīt galamērķus, nerakstot kodu.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Apprise API galvenās iespējas

120+ Paziņojumu pakalpojumi

Sasniedz Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-pastu un desmitiem citu, izmantojot vienotu API, novēršot nepieciešamību uzturēt atsevišķas integrācijas katram pakalpojumam.

Stāvokļa konfigurācija

Glabā paziņojumu galapunktus un veidnes pastāvīgi, lai tu varētu uz tiem atsaukties pēc birkas vairākās lietojumprogrammās, neatkārtojot savienojuma detaļas katrā pieprasījumā.

Marķēšana un maršrutēšana

Sakārto paziņojumu galamērķus nosauktās grupās un sūti mērķtiecīgus brīdinājumus pareizajai auditorijai — dežurējošajiem inženieriem, konkrētam komandas kanālam vai visiem kanāliem vienlaikus — izmantojot vienu taga parametru.

Iebūvēta tīmekļa saskarne

Konfigurē, testē un pārvaldi paziņojumu galapunktus, izmantojot pārlūkprogrammas lietotāja saskarni, lai neizstrādātāji varētu iestatīt jaunus galamērķus, tieši neizmantojot REST API.

Pielikumu atbalsts

Nosūtiet failus, attēlus un žurnālu fragmentus kopā ar paziņojumu ziņojumiem, padarot brīdinājumus rīcībspējīgākus, iekļaujot pierādījumus, kas nepieciešami, lai diagnosticētu un nekavējoties reaģētu.

Kāpēc izmantot Apprise API pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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