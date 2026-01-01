Izvietot Apprise API viena klikšķa instalācijā.
Vienota REST paziņojumu vārteja, kas sūta brīdinājumus uz vairāk nekā 120 pakalpojumiem, tostarp Slack, Discord, e-pastu un mobilo paziņojumu.
Izvēlies Apprise API VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apprise API
Apprise API ir viegls REST mikropakalpojums, kas aptver Apprise paziņojumu bibliotēku, nodrošinot jebkurai lietojumprogrammai vienu galapunktu, lai vienlaikus sasniegtu vairāk nekā 120 paziņojumu platformas. Tā vietā, lai uzturētu atsevišķas integrācijas pakalpojumiem Slack, Discord, PagerDuty, e-pastam un mobilajiem paziņojumiem katrā pakalpojumā, ko tu izmanto, tu konfigurē galamērķus vienreiz Apprise API un novirzi paziņojumus uz tiem visiem, veicot vienu HTTP zvanu.
Pašmitināts Apprise API saglabā paziņojumu maršrutēšanas loģiku un visus sensitīvos tīmekļa āķu (webhook) žetonus tavā infrastruktūrā, nevis caur trešās puses apkopotāju. Stāvokļa konfigurācijas režīms saglabā tavus paziņojumu galapunktus un veidnes pēc restartēšanas, savukārt iebūvētā tīmekļa saskarne ļauj tev testēt un pārvaldīt galamērķus, nerakstot kodu.
Apprise API galvenās iespējas
120+ Paziņojumu pakalpojumi
Sasniedz Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-pastu un desmitiem citu, izmantojot vienotu API, novēršot nepieciešamību uzturēt atsevišķas integrācijas katram pakalpojumam.
Stāvokļa konfigurācija
Glabā paziņojumu galapunktus un veidnes pastāvīgi, lai tu varētu uz tiem atsaukties pēc birkas vairākās lietojumprogrammās, neatkārtojot savienojuma detaļas katrā pieprasījumā.
Marķēšana un maršrutēšana
Sakārto paziņojumu galamērķus nosauktās grupās un sūti mērķtiecīgus brīdinājumus pareizajai auditorijai — dežurējošajiem inženieriem, konkrētam komandas kanālam vai visiem kanāliem vienlaikus — izmantojot vienu taga parametru.
Iebūvēta tīmekļa saskarne
Konfigurē, testē un pārvaldi paziņojumu galapunktus, izmantojot pārlūkprogrammas lietotāja saskarni, lai neizstrādātāji varētu iestatīt jaunus galamērķus, tieši neizmantojot REST API.
Pielikumu atbalsts
Nosūtiet failus, attēlus un žurnālu fragmentus kopā ar paziņojumu ziņojumiem, padarot brīdinājumus rīcībspējīgākus, iekļaujot pierādījumus, kas nepieciešami, lai diagnosticētu un nekavējoties reaģētu.
Kāpēc izmantot Apprise API pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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