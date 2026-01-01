Izvietot Haven ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Privāta, pašu mitināta emuāru platforma personīgajām dienasgrāmatām, ģimenes jaunumiem un rakstiem, kas tiek kopīgoti tikai ar cilvēkiem, kurus tu uzaicini.
Izvēlies Haven VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Haven
Haven ir atvērtā koda personīgā emuāru veidošanas lietojumprogramma, kas izveidota uz Ruby on Rails bāzes rakstniekiem, kuri vēlas privātu vietu, ko kopīgot ar draugiem un ģimeni, nevis ar publisko internetu. Nav pašreģistrācijas, nav reklāmu, nav izsekotāju un nav algoritmisko plūsmu — tikai cilvēki, kuriem tu izveido kontus, var lasīt tavus ierakstus.
Pašmitināšana Haven savā VPS saglabā tavus žurnāla ierakstus, fotoattēlus un abonentu sarakstu pilnībā tavā kontrolē, ar markdown redaktoru, iebūvētu RSS lasītāju un attēlu samazināšanu, kas pielāgota lasīšanai ar zemu joslas platumu.
Haven galvenās iespējas
Privāts pēc noklusējuma
Nav pašreģistrācijas, kas nozīmē, ka tikai uzaicināti lasītāji var redzēt tavus ierakstus, fotogrāfijas un komentārus — ideāli piemērots ģimenes blogiem un personīgajām dienasgrāmatām.
Markdown redaktors
Raksti ziņas markdown formātā ar tiešraides priekšskatījumu, iegultiem attēliem, video un audio, kas tiek atveidoti tieši redaktorā.
Iebūvēts RSS lasītājs
Seko citiem Haven blogiem un publiskajām plūsmām no sava vadības paneļa bez atsevišķa plūsmu lasītāja.
Privātas RSS plūsmas
Katrs uzaicinātais lasītājs saņem personīgu autentificētu RSS URL, lai varētu abonēt jebkurā ziņu lasītājā, neatklājot tavu emuāru publiski.
Joslas platumam draudzīgs
Augšupielādētie attēli tiek automātiski samazināti, un saskarne darbojas bez JavaScript ietvariem, tāpēc lapas ir ātras arī lēnos tīklos.
Pielāgojamas tēmas
Ievieto pielāgotu CSS un fontus tieši no administratora paneļa, lai saskaņotu ar tavu personīgo stilu, neveidojot koda atzaru.
Kāpēc izmantot Haven pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.