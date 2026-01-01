Izvietot Eclipse Kura ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Java/OSGi IoT malas ietvars lauka vārtejām ar iebūvētu Modbus, OPC-UA, BACnet un MQTT savienojamību.
Izvēlies Eclipse Kura VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Eclipse Kura
Eclipse Kura ir uz Java un OSGi balstīts ietvars, kas Linux iekārtu pārvērš par pārvaldītu IoT (Lietu interneta) malas vārteju. Tas abstrahē zema līmeņa darbu, kas saistīts ar rūpniecisko protokolu aptauju, datu pakešu normalizēšanu, bezsaistes datu buferizāciju un telemetrijas publicēšanu mākoņpakalpojumu brokerim, lai integratori varētu koncentrēties uz aktīvu savienošanu un biznesa loģikas rakstīšanu, nevis uz pamata darbu.
Kura palaišana uz VPS (virtuālā privātā servera) sniedz rūpnieciskajiem integratoriem, OEM (oriģinālo iekārtu ražotājiem) un IoT konsultantiem atkārtojamu testēšanas vidi vārtejas konfigurācijām, pirms tās tiek nosūtītas uz fizisko aparatūru. Pārlūkprogrammā balstītā administrēšanas konsole attālināti atklāj katru vadu grafiku, draiveri un mākoņsavienotāju, lai tu varētu veidot prototipus ar reāliem PLC (programmējamiem loģiskajiem kontrolieriem) un MQTT (ziņojumu rindošanas telemetrijas transporta) brokeriem, nepiešķirot īpašas malas ierīces.
Eclipse Kura galvenās iespējas
Lauka protokola draiveri
Iebūvētie draiveri Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 un CAN kopnei ļauj tev aptaujāt PLC un sensorus, nerakstot pielāgotu kodu.
Vizuāls vadu grafiks
Kartē draiverus, līdzekļus, filtrus un mākoņpakalpojumu publicētājus kā vizuālu datu plūsmas grafiku tieši pārlūkprogrammas administrēšanas konsolē.
Mākoņa savienotāji
Publicēt telemetriju uz Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub vai jebkuru MQTT brokeri ar bezsaistes buferizāciju un saglabāšanas un pārsūtīšanas piegādi.
OSGi runtime
Karsti izvietot parakstītas pakotnes un draiveru pakotnes bezvadu režīmā, lai paplašinātu vārtejas darbību, nepārstartējot ietvaru.
Konteineru orķestrēšana
Pārvaldīt darba slodzes konteinerus vārtejā no tās pašas administratora UI, apvienojot malu orķestrāciju ar tradicionālajām Kura datu plūsmām.
Attālinātā administrācija
Konfigurē katru momentuzņēmumu, draiveri un drošības politiku no tīmekļa konsoles, lai vārteju floti varētu pārkonfigurēt no vienas vietas.
Kāpēc izmantot Eclipse Kura pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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