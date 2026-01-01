Izvietot phpMyAdmin ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa administrēšanas rīks MySQL un MariaDB datubāzu pārvaldībai, izmantojot intuitīvu grafisko saskarni.
Izvēlies phpMyAdmin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar phpMyAdmin
phpMyAdmin ir visplašāk izmantotais tīmekļa administrēšanas rīks MySQL un MariaDB datubāzēm, kam uzticas miljoniem izstrādātāju un datubāzu administratoru jau vairāk nekā divas desmitgades. Tas nodrošina visaptverošu grafisko saskarni datu pārlūkošanai, SQL vaicājumu izpildei, tabulu un indeksu pārvaldībai, lietotāju privilēģiju apstrādei, kā arī datu importēšanai vai eksportēšanai — tas viss bez komandrindas piekļuves.
Šī izvietošana darbojas patvaļīgā servera režīmā, ļaujot tev izveidot savienojumu ar jebkuru MySQL vai MariaDB instanci, ievadot tās akreditācijas datus pieteikšanās laikā. Pašmitināšana phpMyAdmin uz tava paša VPS saglabā datubāzes datplūsmu tava tīkla ietvaros un nodrošina vienmēr pieejamu piekļuvi, kas ir nodrošināta ar HTTPS.
phpMyAdmin galvenās iespējas
Vizuāla datubāzes pārvaldība
Pārlūkot, meklēt, rediģēt un dzēst ierakstus datubāzēs un tabulās, izmantojot intuitīvu tīmekļa saskarni.
SQL vaicājumu redaktors
Izpildīt vaicājumus ar sintakses izcelšanu, automātisko pabeigšanu un vizuālo vaicājumu veidotāju sarežģītām darbībām.
Importēt un eksportēt
Importē un eksportē datus, izmantojot SQL, CSV, XML, JSON un citus populāros formātus ar konfigurējamām opcijām.
Lietotāju privilēģiju pārvaldība
Izveido un pārvaldi datubāzes lietotāju kontus ar detalizētām atļauju kontrolēm visos MySQL serveros.
Vairāku serveru atbalsts
Pieslēgties dažādām MySQL un MariaDB instancēm no viena phpMyAdmin izvietojuma, izmantojot patvaļīgu servera režīmu.
Servera uzraudzība
Skatīt datubāzes un tabulu statistiku, sekot servera statusa rādītājiem un uzraudzīt veiktspēju reāllaikā.
Kāpēc izmantot phpMyAdmin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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