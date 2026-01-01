Izvietot Gopeed ar viena klikšķa instalāciju.
Ātrgaitas, daudzprotokolu lejupielādes pārvaldnieks ar atbalstu HTTP, BitTorrent un magnētsaitēm no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Gopeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gopeed
Gopeed ir atvērtā koda, ātrgaitas lejupielādes pārvaldnieks, kas paātrina pārsūtīšanu, sadalot katru failu vairākos vienlaicīgos savienojumos. Tas atbalsta HTTP, HTTPS, BitTorrent un magnētsaites jau no paša sākuma, un tā paplašinājumu sistēma ļauj pievienot atbalstu papildu vietnēm un protokoliem. Izveidots uz Go dzinēja ar tīru tīmekļa saskarni, Gopeed darbojas vienādi visur un tiek pilnībā pārvaldīts no tavas pārlūkprogrammas.
Gopeed pašmitināšana uz tava VPS nozīmē, ka lejupielādes notiek ar datu centra joslas platumu un pabeidzas fonā, neatkarīgi no tavas lokālās ierīces vai savienojuma. Pabeigtie faili tiek glabāti servera pusē vēlākai izgūšanai, un tu saglabā pilnīgu kontroli pār savu lejupielādes vēsturi un datiem, nepaļaujoties uz pārlūkprogrammas paplašinājumiem vai komerciāliem lejupielādes pakalpojumiem.
Gopeed galvenās iespējas
Daudzsavienojumu paātrinājums
Sadala katru lejupielādi vairākos paralēlos savienojumos, lai izmantotu visu pieejamo joslas platumu un pabeigtu ātrāk.
Daudzprotokolu atbalsts
Lejupielādē no vienas vienotas saskarnes, izmantojot HTTP, HTTPS, BitTorrent un magnētsaites.
Paplašinājumu sistēma
Instalē paplašinājumus, lai pievienotu atbalstu jaunām vietnēm, protokoliem un pielāgotai lejupielādes darbībai.
Pārlūkprogrammas pārvaldība
Rindojiet, pārraugiet un kontrolējiet katru lejupielādi no jebkuras ierīces, izmantojot pārlūkprogrammu — nav nepieciešama klienta instalēšana.
Datu centra lejupielādes ātrumi
Lejupielādes darbojas tavā VPS ar pilnu servera joslas platumu, atbrīvojot tavu lokālo ierīci un interneta savienojumu.
Kāpēc izmantot Gopeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.