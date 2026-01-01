Izvietot LinkStack ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta platforma saišu ievietošanai biogrāfijā, lai veidotu zīmola mērķlapas ar neierobežotu saišu skaitu un pilnīgu dizaina kontroli.
Izvēlies LinkStack VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LinkStack
LinkStack ir atvērtā koda "link-in-bio" platforma, kas ļauj radītājiem, uzņēmumiem un organizācijām centralizēt visas savas svarīgās saites vienā pielāgojamā galvenajā lapā. Izveidota uz PHP un Laravel bāzes, tā piedāvā neierobežotu skaitu saišu, pielāgotas tēmas, sociālo tīklu ikonas, klikšķu analīzi un vairāku lietotāju atbalstu jau no paša sākuma — funkcijas, ko komerciālās alternatīvas, piemēram, Linktree, parasti bloķē aiz maksas līmeņiem.
Pašmitinot LinkStack savā VPS, apmeklētāju analīze, klikšķu dati un lapas konfigurācija pilnībā paliek tavā kontrolē, bez abonēšanas maksas par lapu, bez ievietotām reklāmām bezmaksas līmeņos un bez riska, ka trešās puses platforma apturēs tavu bio saiti. Pievieno pielāgotu domēnu, izmantojot Traefik, un lapa kļūst par pilnībā zīmolotu daļu no tavas infrastruktūras.
LinkStack galvenās iespējas
Neierobežotas saites
Pievieno tik daudz saišu, sadaļu un lapu, cik tev nepieciešams, bez ikmēneša ierobežojumiem, vienumu limitiem vai maksām par saiti no SaaS pakalpojumu sniedzēja.
Pielāgotās tēmas
Izvēlies no iebūvētajām tēmām vai pilnībā pārveido lapas ar pielāgotu CSS, foniem, pogu formām un animācijām, lai atbilstu tavam zīmolam.
Iebūvēta analītika
Izseko lapu skatījumus un klikšķu skaitu uz saitēm administratora panelī, neievietojot trešo pušu izsekošanas pikseļus tavu apmeklētāju pārlūkprogrammās.
Daudzlietotāju atbalsts
Hostē lapas visām komandām vai aģentūrām ar atsevišķiem lietotāju kontiem, uz lomām balstītu piekļuvi un centralizētu administrēšanu vienā instancē.
Sociālās un pielāgotās ikonas
Pievieno ikonas lielākajiem sociālajiem tīkliem, kā arī pielāgotas augšupielādētas ikonas, lai saites saglabātu vizuālo konsekvenci un būtu uzreiz atpazīstamas.
Viena klikšķa atjauninātājs
Lieto jaunās versijas tieši no administratora paneļa ar iebūvēto atjauninātāju, uzturot savu instanci aktuālu, nepārbūvējot konteineru.
Kāpēc izmantot LinkStack pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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