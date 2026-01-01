Instalēt FOSSBilling ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda norēķinu un klientu pārvaldības platforma hostinga pakalpojumu sniedzējiem, aģentūrām un ārštata darbiniekiem.
Izvēlies FOSSBilling VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FOSSBilling
FOSSBilling ir bezmaksas, atvērtā koda norēķinu un klientu pārvaldības sistēma, kas paredzēta hostinga uzņēmumiem, aģentūrām un ārštata darbiniekiem, kuriem nepieciešama profesionāla, pašmitināta alternatīva dārgām norēķinu programmatūras abonementiem. Tā nodrošina pilnīgu klientu portālu, kurā klienti var pārvaldīt savus pakalpojumus, iesniegt atbalsta pieteikumus, apmaksāt rēķinus un apskatīt pasūtījumu vēsturi — visu no vienas zīmola saskarnes.
Pašmitinot FOSSBilling, visi klientu dati, maksājumu ieraksti un norēķinu vēsture paliek tavā tiešā kontrolē, bez maksas par katru darījumu vai piegādātāja piesaistes. Platforma atbalsta vairākas maksājumu vārtejas, automatizētu periodisku rēķinu izrakstīšanu un modulāru paplašinājumu sistēmu, kas ļauj to precīzi pielāgot tavām biznesa plūsmām.
FOSSBilling galvenās iespējas
Automatizēta periodiska rēķinu izrakstīšana
Iestati abonēšanas produktus, kas automātiski izraksta rēķinus klientiem tavā noteiktajā norēķinu ciklā, samazinot manuālo darbu un nodrošinot prognozējamu ieņēmumu iekasēšanu.
Integrēti atbalsta pieteikumi
Iebūvētais palīdzības dienests ļauj klientiem atvērt un izsekot atbalsta biļetes tieši savā portālā, saglabājot norēķinu un atbalsta saziņu vienuviet.
Vairāki maksājumu vārtejas
Savieno PayPal, Stripe un desmitiem citu maksājumu apstrādātāju, lai klienti varētu apmaksāt rēķinus viņiem vispiemērotākajā veidā.
Klientu pašapkalpošanās portāls
Klienti var pārvaldīt savus pakalpojumus, lejupielādēt rēķinus, atjaunināt kontaktinformāciju un uzraudzīt sava konta statusu, nesazinoties ar tevi.
Pasūtījumu un produktu pārvaldība
Definē konfigurējamus produktus un cenu līmeņus, apstrādā jaunināšanu un pazemināšanu, un automatizē nodrošināšanas āķus, izmantojot paplašināmo moduļu sistēmu.
Iebūvēta cron automatizācija
Oficiālais Docker attēls automātiski palaiž FOSSBilling cron ik pēc piecām minūtēm, tāpēc rēķini tiek ģenerēti un abonementi tiek atjaunoti bez manuālas plānošanas.
Kāpēc izmantot FOSSBilling pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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