Uzstādīt EverShop ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota ar Node.js, React un GraphQL, ātriem un pielāgojamiem tiešsaistes veikaliem.
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Ko tu vari izveidot ar EverShop
EverShop ir moderna, atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota uz Node.js, React un GraphQL. Atšķirībā no mantotajām uz PHP balstītajām komercijas platformām, EverShop ir veidota ap servera puses renderētu React veikala fasādi, grafiku vadītu paplašinājumu sistēmu un PostgreSQL noturību — nodrošinot izstrādātājiem pazīstamu rīku kopumu un pircējiem ātru, lietotnei līdzīgu pieredzi.
Pašmitināšana EverShop savā VPS saglabā tirgotāja datus, klientu ierakstus un pasūtījumu vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez transakciju maksām vai platformas komisijas maksām. Katalogs, tēma, maksājumu integrācijas un piegādes noteikumi ir konfigurējami, izmantojot administratora lietotāja saskarni, savukārt izstrādātāji var paplašināt platformu ar pirmklasīgiem TypeScript moduļiem.
EverShop galvenās iespējas
Mūsdienīgs JS steks
Balstīts uz Node.js, React un GraphQL, lai izstrādātāji varētu paplašināt veikala un administrācijas paneli ar tiem pašiem rīkiem, ko viņi jau ikdienā izmanto.
Servera puses atveidošana
SSR React veikala saskarne nodrošina ātru sākotnējo attēlojumu un SEO draudzīgu HTML jau no paša sākuma, ar klienta puses hidratāciju lietotnei līdzīgai navigācijai.
Katalogs un krājumi
Pārvaldi produktus, variantus, atribūtus, kategorijas un krājumus no vienas administrēšanas saskarnes, izmantojot masveida rediģēšanu un CSV importu.
Grozs un norēķināšanās
Pielāgojama vienas lapas norēķināšanās ar atbalstu viesu pasūtījumiem, kuponu kodiem, piegādes noteikumiem un vairākām nodokļu zonām.
Paplašinājumu sistēma
Pirmklasīga TypeScript moduļa API un āķu sistēma padara vienkāršu pielāgotu maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tēmu vai biznesa loģikas pievienošanu, neveicot kodola atzarošanu.
PostgreSQL aizmugursistēma
Visi katalogu, klientu un pasūtījumu dati atrodas PostgreSQL — viegli dublējami, replicējami un tieši vaicājami atskaitēm vai migrācijām.
Kāpēc izmantot EverShop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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