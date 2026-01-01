EverShop ar atlaidi līdz 69%

Uzstādīt EverShop ar viena klikšķa instalāciju.

Mūsdienīga atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota ar Node.js, React un GraphQL, ātriem un pielāgojamiem tiešsaistes veikaliem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādīt EverShop ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies EverShop VPS plānu

Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar EverShop

EverShop ir moderna, atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota uz Node.js, React un GraphQL. Atšķirībā no mantotajām uz PHP balstītajām komercijas platformām, EverShop ir veidota ap servera puses renderētu React veikala fasādi, grafiku vadītu paplašinājumu sistēmu un PostgreSQL noturību — nodrošinot izstrādātājiem pazīstamu rīku kopumu un pircējiem ātru, lietotnei līdzīgu pieredzi.

Pašmitināšana EverShop savā VPS saglabā tirgotāja datus, klientu ierakstus un pasūtījumu vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez transakciju maksām vai platformas komisijas maksām. Katalogs, tēma, maksājumu integrācijas un piegādes noteikumi ir konfigurējami, izmantojot administratora lietotāja saskarni, savukārt izstrādātāji var paplašināt platformu ar pirmklasīgiem TypeScript moduļiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

EverShop galvenās iespējas

Mūsdienīgs JS steks

Balstīts uz Node.js, React un GraphQL, lai izstrādātāji varētu paplašināt veikala un administrācijas paneli ar tiem pašiem rīkiem, ko viņi jau ikdienā izmanto.

Servera puses atveidošana

SSR React veikala saskarne nodrošina ātru sākotnējo attēlojumu un SEO draudzīgu HTML jau no paša sākuma, ar klienta puses hidratāciju lietotnei līdzīgai navigācijai.

Katalogs un krājumi

Pārvaldi produktus, variantus, atribūtus, kategorijas un krājumus no vienas administrēšanas saskarnes, izmantojot masveida rediģēšanu un CSV importu.

Grozs un norēķināšanās

Pielāgojama vienas lapas norēķināšanās ar atbalstu viesu pasūtījumiem, kuponu kodiem, piegādes noteikumiem un vairākām nodokļu zonām.

Paplašinājumu sistēma

Pirmklasīga TypeScript moduļa API un āķu sistēma padara vienkāršu pielāgotu maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tēmu vai biznesa loģikas pievienošanu, neveicot kodola atzarošanu.

PostgreSQL aizmugursistēma

Visi katalogu, klientu un pasūtījumu dati atrodas PostgreSQL — viegli dublējami, replicējami un tieši vaicājami atskaitēm vai migrācijām.

Kāpēc izmantot EverShop pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Sākt

Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot

AureusERP

AureusERP

Atvērtā koda ERP platforma, kas aptver finanses, personālresursus, krājumus, pārdošanu un CRM

Izvēlēties
Bagisto

Bagisto

Atvērtā koda e-komercijas platforma, veidota uz Laravel tiešsaistes veikaliem

Izvēlēties
FOSSBilling

FOSSBilling

Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas un klientu pārvaldības platforma tīmekļa uzņēmumiem

Izvēlēties
Skatīt visas lietotnes

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.