Instalēt AureusERP ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda ERP platforma MVU, kas aptver finanses, personālvadību, krājumus, pārdošanu un CRM vienā vienotā sistēmā.
Izvēlies AureusERP VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AureusERP
AureusERP ir moderna, atvērtā koda uzņēmuma resursu plānošanas platforma, kas izveidota uz Laravel 11 un FilamentPHP 3 bāzes. Tā apvieno finanses, cilvēkresursus, krājumu pārvaldību, pārdošanu un klientu attiecību pārvaldību vienā, saskaņotā saskarnē — novēršot nepieciešamību pēc atsevišķām izklājlapām un atsevišķiem rīkiem.
Pašmitināšana AureusERP savā VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār taviem biznesa datiem bez lietotāja maksām vai piegādātāja piesaistes. Ar vairāk nekā 10 000 GitHub zvaigznēm un aktīvu ikdienas izstrādi, tā piedāvā ticamu atvērtā koda alternatīvu maksas ERP komplektiem, piemēram, Odoo vai SAP Business One.
AureusERP galvenās iespējas
Integrēts finanšu modulis
Pārvaldi debitoru un kreditoru parādus, žurnālus, rēķinus un finanšu pārskatus no viena vienota informācijas paneļa.
HR un algas
Uzraudzīt darbiniekus, līgumus, apmeklētību un atvaļinājuma pieprasījumus, nepārslēdzoties starp atsevišķiem personāla vadības rīkiem.
Krājumu pārvaldība
Uzraugi krājumu līmeņus, noliktavas, pirkuma pasūtījumus un produktu kustību reāllaikā, lai novērstu deficītu un pārmērīgu krājumu veidošanos.
CRM un pārdošanas piltuve
Pārvaldi potenciālos klientus, iespējas un klientu kontus, izmantojot cauruļvada skatu, kas ir tieši savienots ar rēķinu izrakstīšanu un pasūtījumu izpildi.
FilamentPHP administratora UI
Tīra, ātra administrēšanas saskarne, kas veidota uz FilamentPHP 3, nodrošina katram modulim konsekventu izskatu un sajūtu bez papildu konfigurācijas.
Kāpēc izmantot AureusERP pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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