Izvietot Bagisto ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda Laravel e-komercijas platforma tiešsaistes veikalu izveidei ar vairāku valūtu, vairāku valodu un maksājumu vārtejas atbalstu.
Izvēlies Bagisto VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bagisto
Bagisto ir atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota uz Laravel PHP ietvara, nodrošinot tirgotājiem pilnīgu pamatu tiešsaistes veikala darbībai bez abonēšanas maksām vai ieņēmumu dalīšanas. Tā nāk komplektā ar klientiem paredzētu veikalu, visaptverošu administrēšanas paneli, produktu kataloga pārvaldību, pasūtījumu apstrādi, krājumu kontroli un norēķinu plūsmu, kas jau sākotnēji atbalsta vairāku valūtu un vairāku valodu prasības.
Bagisto pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tava veikala darījumu ieraksti, klientu dati un produktu katalogs paliek infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē — tas ir būtiski uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar datu rezidences prasībām, vai tiem, kas vēlas izvairīties no maksu par katru darījumu un SaaS pakalpojumu sniedzēju platformas ierobežojumiem.
Bagisto galvenās iespējas
Vairāku valūtu atbalsts
Pieņem maksājumus jebkurā valūtā un attēlo cenas klienta vietējā valūtā, ar konfigurējamu valūtas kursu pārvaldību.
Daudzvalodu veikals
Apkalpo globālos klientus viņu vēlamajā valodā ar iebūvētu lokalizāciju produktu lapām, norēķinu plūsmām un darījumu e-pastiem.
Elastīgs produktu katalogs
Pārvaldi vienkāršus, konfigurējamus, grupētus un lejupielādējamus produktus ar variantiem, pielāgotiem atribūtiem un dinamiskām cenu noteikšanas kārtulām.
Maksājumu vārtejas integrācijas
Savieno Stripe, PayPal un citas populāras vārtejas uzreiz, ar spraudņu sistēmu, lai pievienotu pielāgotas maksājumu metodes.
REST un GraphQL API
Pilns API pārklājums ļauj veidot bezgalvas tiešsaistes veikalus, mobilās lietotnes vai integrēt pasūtījumu un produktu datus ar ERP sistēmām un izpildes pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot Bagisto pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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