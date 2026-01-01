Izvietot Shiori ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks, kas automātiski arhivē tīmekļa lapas bezsaistē, lai saglabātais saturs paliktu pieejams pat tad, ja oriģināls pazūd.
Izvēlies Shiori VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shiori
Shiori ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks, kas rakstīts Go valodā un izstrādāts kā uz privātumu orientēta alternatīva Pocket un Instapaper. Tas saglabā tīmekļa lapas kā bezsaistes arhīvus — tādējādi tavas grāmatzīmes paliek lasāmas pat tad, ja avoti kļūst nepieejami, atrodas aiz maksas sienām vai pilnībā pazūd. Ar vairāk nekā 9 000 GitHub zvaigznēm tas ir kļuvis par iecienītu izvēli pētniekiem, izstrādātājiem un privātuma apzinīgiem lasītājiem, kuri veido personīgās zināšanu bāzes.
Pašmitinot Shiori savā VPS, lasīšanas saraksti un arhivētais saturs tiek saglabāts pilnīgi privāts, bez trešo pušu izsekošanas vai datu vākšanas. Atšķirībā no bezmaksas mākoņpakalpojumiem, kas nosaka uzglabāšanas un saglabāšanas ierobežojumus, VPS hostings nodrošina tev neierobežotu ietilpību un pilnīgu kontroli pār tavu arhīvu.
Shiori galvenās iespējas
Bezsaistes lapas arhivēšana
Saglabā katras grāmatzīmēs saglabātās lapas lokālu kopiju, lai saturs paliktu lasāms pat tad, ja sākotnējā URL kļūst nepieejama vai nonāk aiz maksas sienas.
Pilna teksta meklēšana
Meklēšana visās grāmatzīmēs un arhivētā lapas saturā, ļaujot ātri atrast specifisku informāciju tūkstošiem saglabāto lapu vidū.
Pārlūka paplašinājumi
Grāmatzīmju saglabāšana ar vienu klikšķi no Chrome un Firefox, neatstājot pašreizējo lapu, ar automātiski izveidotu arhīvu fonā.
Pocket imports
Migrē esošās Pocket bibliotēkas Netscape grāmatzīmju formātā, saglabājot tagus un padarot pāreju uz pašu mitinātu arhivēšanu nevainojamu.
REST API un CLI
Pilns REST API un komandrindas saskarne ļauj integrēt ar automatizācijas skriptiem un pielāgotiem rīkiem ārpus tīmekļa saskarnes.
Kāpēc izmantot Shiori pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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