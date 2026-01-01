Izvietot Sonarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts TV seriālu kolekcijas pārvaldnieks, kas uzrauga, lejupielādē, pārsauc un organizē sērijas no Usenet un torentiem.
Izvēlies Sonarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Sonarr
Sonarr ir visaptverošs TV šovu kolekcijas pārvaldnieks un personīgais video ierakstītājs Usenet un BitTorrent lietotājiem. Tas uzrauga RSS plūsmas jaunu epizožu izlaišanai, automātiski lejupielādē tās, izmantojot tavu vēlamo lejupielādes klientu, un sakārto iegūtos failus ar konsekventu nosaukumu — viss bez manuālas iejaukšanās. Kā galvenais arr komplekta dalībnieks, Sonarr nemanāmi integrējas ar Radarr, Prowlarr un mediju serveriem, piemēram, Plex un Jellyfin.
Sonarr izvietošana tavā VPS nozīmē, ka tas darbojas 24/7, uztverot jaunus izlaidumus brīdī, kad tie parādās, pat tad, kad tavs mājas dators ir izslēgts. Pastāvīga krātuve aizsargā tavas bibliotēkas konfigurācijas un kvalitātes profilus, savukārt REST API nodrošina integrāciju ar pieprasījumu pārvaldības rīkiem, lai izveidotu pilnībā automatizētu mājas mediju ekosistēmu.
Sonarr galvenās iespējas
Automatizēta epizodes uzraudzība
Izseko gaidāmās sērijas, izmantojot RSS plūsmas, un automātiski tās lejupielādē, tiklīdz kļūst pieejami jauni izlaidumi.
Kvalitātes profila pārvaldība
Definē vēlamās izšķirtspējas, kodekus un failu izmērus katrai sērijai, un ļauj Sonarr automātiski jaunināt uz labākām versijām, kad tās parādās.
Lejupielādēt klienta integrāciju
Savienojas ar qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet un citiem — atbalstot gan torrentu, gan Usenet darbplūsmas no viena interfeisa.
Media servera sinhronizācija
Automātiski aktivizē bibliotēkas atjauninājumus Plex, Jellyfin, Emby un Kodi pēc katras lejupielādes, saglabājot jūsu mediju serveri aktuālu bez manuālas atsvaidzināšanas.
Sezonas pakas apstrāde
Gudri apstrādā sezonas paku lejupielādes, izvelkot atsevišķas sērijas un saskaņojot tās ar uzraudzītajiem seriālu ierakstiem.
Kāpēc izmantot Sonarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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