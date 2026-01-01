Izvietot LocalAI ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts, ar OpenAI API saderīgs inferenču serveris, kas darbina LLM, attēlu ģenerēšanu un audio transkripciju tavā paša aparatūrā.
Izvēlies LocalAI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LocalAI
LocalAI ir bezmaksas, atvērtā koda alternatīva OpenAI API, kas pilnībā darbojas tavā infrastruktūrā. Tas ievieš OpenAI REST API specifikāciju, tāpēc jebkura lietojumprogramma, kas veidota OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen un simtiem citu — var pārslēgties uz LocalAI, mainot vienu galapunkta URL, bez nepieciešamības veikt koda modifikācijas. Tas atbalsta valodu modeļus, izmantojot llama.cpp, attēlu ģenerēšanu, izmantojot Stable Diffusion, un audio transkripciju, izmantojot Whisper, un tas viss tiek nodrošināts no viena konteinera ar iebūvētu modeļu galeriju un tērzēšanas UI.
Pašmitināšana LocalAI nozīmē, ka tavi uzvednes, atbildes un ģenerētais saturs nekad neatstāj tavu serveri. Nav maksu par žetoniem, nav ātruma ierobežojumu un nav atkarības no trešo pušu API pieejamības — padarot to praktisku privātumjutīgām darba slodzēm un izmaksu ziņā apzinīgām ražošanas izvietošanām.
LocalAI galvenās iespējas
Saderīgs ar OpenAI API
Izmanto kā aizstājēju OpenAI API izsaukumiem, nemainot lietojumprogrammas kodu — vienkārši atjaunini bāzes URL un nomaini API atslēgu.
Daudzmodālu inferencēšana
Palaid valodu modeļus, attēlu ģenerēšanu (Stable Diffusion) un audio transkripciju (Whisper) no viena servera zem vienas vienotas API.
Iebūvēta modeļu galerija
Pārlūkot, lejupielādēt un aktivizēt iepriekš konfigurētus modeļus, izmantojot tīmekļa lietotāja saskarni, nerakstot konfigurācijas failus vai palaižot CLI komandas.
Tikai CPU darbība
Darbojas uz standarta VPS aparatūras bez GPU prasībām — GPU paātrinājums tiek atbalstīts, ja tas ir pieejams, bet nekad nav obligāts.
Nav token izmaksu
Neierobežota izmantošana bez maksas par katru pieprasījumu, lietošanas kvotām vai rēķiniem — tavas vienīgās izmaksas ir VPS, kas to darbina.
Kāpēc izmantot LocalAI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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