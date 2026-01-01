Izvietot tagad ar viena klikšķa instalāciju.
Docker un Kubernetes uzraudzība bez konfigurācijas ar konteineru veselības stāvokļa uzraudzību, galapunktu pārbaudēm, sertifikātiem un publisku statusa lapu.
Izvēlies Maintenant VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Maintenant
Maintenant ir atvērtā koda vienota uzraudzības rīks, kas vienlaikus aizstāj vairākus pašu mitinātus rīkus. Ievietojiet vienu konteineru, un tas automātiski atklāj katru darba slodzi jūsu resursdatorā, izsekojot konteinera stāvokli, resursu izmantošanu, HTTP un TCP galapunktus, TLS sertifikātus, attēlu atjauninājumus un tīkla drošības riskus no viena Go darbināta informācijas paneļa.
Paredzēts pašmitinātājiem un mazām komandām, Maintenant tiek piegādāts kā viens binārs fails, ko atbalsta SQLite, bez nepieciešamības pēc ārējas datubāzes vai žurnālu nosūtītāja. Tas apzināti tiek piegādāts bez iebūvētas autentifikācijas un ir paredzēts darboties aiz tava esošā reversā starpniekservera, lai tu saglabātu vienu identitātes slāni visā savā sistēmā, vienlaikus kontrolējot katru metriku, žurnāla rindu un brīdinājumu bez maksas par resursdatoru vai metriku.
Maintenant galvenās iespējas
Konteineru automātiska atklāšana
Atklāj katru Docker konteineru un Kubernetes darba slodzi brīdī, kad tā tiek palaista, iekļaujot stāvokļa izmaiņas, restartēšanas ciklus un žurnālplūsmu.
Gala punkta un sirdspukstu pārbaudes
Definē HTTP, TCP un cron darbības uzraudzības rīkus, izmantojot Docker etiķetes, ar konfigurējamiem kļūdu un atkopšanas sliekšņiem.
TLS sertifikāta izsekošana
Automātiski importē sertifikātus no uzraudzītiem HTTPS galapunktiem un brīdina 30, 14, 7, 3 un 1 dienu pirms derīguma termiņa beigām.
Resursu metrikas
Attēlo reāllaika CPU, atmiņas, tīkla un diska I/O katram konteineram ar atfiltrētiem sliekšņa brīdinājumiem, lai samazinātu troksni.
Atjaunināt izlūkdatus
Skenē OCI reģistrus, lai salīdzinātu attēlu apkopojumus, lai tu precīzi zinātu, kurām darba slodzēm ir pieejamas jaunākas versijas.
Publiska statusa lapa
Apvieno monitora nopietnību reāllaika statusa lapā, ko nodrošina servera sūtītie notikumi klientiem un komandas biedriem.
Kāpēc izmantot Maintenant pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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