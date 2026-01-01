HyperDX ar atlaidi līdz 69%

Izvietot HyperDX ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda novērojamības platforma, kas apvieno žurnālfailus, izsekošanas datus, metrikas un sesiju atkārtojumus Datadog stila saskarnē.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot HyperDX ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies HyperDX VPS plānu

Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar HyperDX

HyperDX ir atvērtā koda novērojamības platforma, kas vienā saskarnē apvieno žurnālus, izsekošanas datus, metrikas un sesiju atkārtojumus — pašmitināma alternatīva Datadog un citiem komerciāliem APM rīkiem. Tā ir veidota uz ClickHouse, lai nodrošinātu ātrus vaicājumus par augstas kardinalitātes telemetriju un dabiski atbalsta OpenTelemetry, tāpēc jebkura ar OTEL instrumentēta lietojumprogramma var sūtīt datus bez pielāgotiem eksportētājiem vai patentētiem aģentiem.

Pašmitinot HyperDX savā VPS, tu izvairies no maksu par katru resursdatoru un par katru GB datu ievadi, kas neparedzami pieaug atkarībā no datplūsmas. Žurnāli, izsekošanas dati un lietotāju sesiju dati — bieži vien satur klienta identifikatorus, API datu plūsmas un iekšējās sistēmas detaļas — paliek tavā infrastruktūrā ar saglabāšanu un piekļuvi, ko pilnībā kontrolē tu.

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Ko tu vari izveidot ar {name}

HyperDX galvenās iespējas

Vienota novērojamība

Žurnāli, izsekošanas dati, metrika un sesiju atkārtojumi atrodas vienā lietotāja saskarnē, lai inženieri varētu pāriet no neveiksmīga pieprasījuma uz tā pilnu atpakaļizsekošanu, nepārslēdzot rīkus.

OpenTelemetry vietējais

Iegūsti datus no jebkura OpenTelemetry instrumentēta pakalpojuma, izmantojot OTLP gRPC vai HTTP — nav nepieciešami pielāgoti eksportētāji vai patentēti aģenti.

ClickHouse darbināti vaicājumi

Balstīts uz ClickHouse īpaši ātrai meklēšanai lielas kardinalitātes žurnālos un izsekošanas datos, bez iepriekšējas agregācijas vai paraugu ņemšanas kompromisiem.

Sesijas atkārtojumi

Atskaņo priekšgala lietotāju sesijas, kas saistītas ar aizmugures izsekošanas datiem, lai precīzi redzētu, ko lietotājs darīja brīžos pirms radās kļūda.

Informācijas paneļi un brīdinājumi

Veido pielāgotas diagrammas no jebkura signāla un aktivizē brīdinājumus par žurnālu modeļiem, izsekošanas kļūdām vai metriku sliekšņiem, izmantojot Slack, PagerDuty vai tīmekļa āķus.

Pašuzturēts privātums

Saglabā klientu identifikatorus, API datu slodzes un iekšējās sistēmas detaļas savā infrastruktūrā bez maksas par katru resursdatoru vai par GB.

Kāpēc izmantot HyperDX pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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