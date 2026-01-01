Izvietot HyperDX ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda novērojamības platforma, kas apvieno žurnālfailus, izsekošanas datus, metrikas un sesiju atkārtojumus Datadog stila saskarnē.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HyperDX
HyperDX ir atvērtā koda novērojamības platforma, kas vienā saskarnē apvieno žurnālus, izsekošanas datus, metrikas un sesiju atkārtojumus — pašmitināma alternatīva Datadog un citiem komerciāliem APM rīkiem. Tā ir veidota uz ClickHouse, lai nodrošinātu ātrus vaicājumus par augstas kardinalitātes telemetriju un dabiski atbalsta OpenTelemetry, tāpēc jebkura ar OTEL instrumentēta lietojumprogramma var sūtīt datus bez pielāgotiem eksportētājiem vai patentētiem aģentiem.
Pašmitinot HyperDX savā VPS, tu izvairies no maksu par katru resursdatoru un par katru GB datu ievadi, kas neparedzami pieaug atkarībā no datplūsmas. Žurnāli, izsekošanas dati un lietotāju sesiju dati — bieži vien satur klienta identifikatorus, API datu plūsmas un iekšējās sistēmas detaļas — paliek tavā infrastruktūrā ar saglabāšanu un piekļuvi, ko pilnībā kontrolē tu.
HyperDX galvenās iespējas
Vienota novērojamība
Žurnāli, izsekošanas dati, metrika un sesiju atkārtojumi atrodas vienā lietotāja saskarnē, lai inženieri varētu pāriet no neveiksmīga pieprasījuma uz tā pilnu atpakaļizsekošanu, nepārslēdzot rīkus.
OpenTelemetry vietējais
Iegūsti datus no jebkura OpenTelemetry instrumentēta pakalpojuma, izmantojot OTLP gRPC vai HTTP — nav nepieciešami pielāgoti eksportētāji vai patentēti aģenti.
ClickHouse darbināti vaicājumi
Balstīts uz ClickHouse īpaši ātrai meklēšanai lielas kardinalitātes žurnālos un izsekošanas datos, bez iepriekšējas agregācijas vai paraugu ņemšanas kompromisiem.
Sesijas atkārtojumi
Atskaņo priekšgala lietotāju sesijas, kas saistītas ar aizmugures izsekošanas datiem, lai precīzi redzētu, ko lietotājs darīja brīžos pirms radās kļūda.
Informācijas paneļi un brīdinājumi
Veido pielāgotas diagrammas no jebkura signāla un aktivizē brīdinājumus par žurnālu modeļiem, izsekošanas kļūdām vai metriku sliekšņiem, izmantojot Slack, PagerDuty vai tīmekļa āķus.
Pašuzturēts privātums
Saglabā klientu identifikatorus, API datu slodzes un iekšējās sistēmas detaļas savā infrastruktūrā bez maksas par katru resursdatoru vai par GB.
Kāpēc izmantot HyperDX pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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