Instalēt FMD ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts, privātumam draudzīgs ierīces atrašanas serveris, lai atrastu, zvanītu un attālināti izdzēstu datus no taviem Android tālruņiem un planšetdatoriem.
Izvēlies FMD (Find My Device) VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) ir atvērtā koda, pašmitināta alternatīva Google "Find My Device". Tā darbojas kopā ar FMD Android lietotni: tavi tālruņi ziņo par savu šifrēto atrašanās vietu tavam serverim, kuru tu sasniedz, izmantojot tīru tīmekļa saskarni, lai atrastu pazaudētu vai nozagtu ierīci, liktu tai zvanīt, uzņemtu attēlu, bloķētu ekrānu vai iedarbinātu attālinātu datu dzēšanu. Katra komanda tiek novirzīta caur tavu serveri, tāpēc neviena trešā puse nekad neredz, kur atrodas tavas ierīces.
Tā kā tu to mitini pats savā VPS, tava atrašanās vietu vēsture un ierīces dati nekad neatstāj infrastruktūru, ko tu kontrolē — nav nepieciešams Google konts un nav piegādātāja piesaistes. Pilnīga šifrēšana saglabā datus nelasāmus pat serverim, sniedzot tev komerciāla ierīču izsekošanas pakalpojuma pārliecību, neupurējot privātumu.
FMD (Find My Device) galvenās iespējas
Atrodi pazaudētās ierīces
Precīzi nosaki pēdējo ziņoto GPS pozīciju jebkuram reģistrētam tālrunim vai planšetdatoram tieši no tīmekļa saskarnes, pat tad, ja ierīce nav sasniedzama.
Attālinātās komandas
Ieslēdz skaļu zvanu, uzņem fotoattēlu, bloķē ekrānu vai attālināti dzēs datus, lai aizsargātu pazaudētu vai nozagtu ierīci.
End-to-end šifrēšana
Atrašanās vietas dati tiek šifrēti ierīcē, pirms tie nonāk serverī, tāpēc neviens — pat ne resursdators — nevar nolasīt tavu atrašanās vietu.
Android pavadošā lietotne
Savienojas ar atvērtā koda FMD Android lietotni, lai ziņotu par atrašanās vietu un saņemtu komandas, neatkarīgi no Google Play pakalpojumiem.
Nav Google konta
Aizstāj Google Find My Device ar pakalpojumu, ko tu pilnībā kontrolē, bez nepieciešamības pēc mākoņkontiem vai piegādātāja piesaistes.
Kāpēc izmantot FMD (Find My Device) pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli