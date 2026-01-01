Izvietot Black Candy ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar tīru tīmekļa atskaņotāju un oficiālām mobilajām lietotnēm tavai personīgajai mūzikas kolekcijai.
Izvēlies Black Candy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Black Candy
Black Candy ir atvērtā koda, paša mitināts mūzikas straumēšanas serveris, kas pārvērš tavu personīgo audio kolekciju par privātu straumēšanas pakalpojumu, ko vari sasniegt no jebkuras pārlūkprogrammas vai tās oficiālajām mobilajām lietotnēm. Tas skenē tavu bibliotēku, nolasa metadatus un albumu vāciņus, un visu pasniedz caur tīru, atsaucīgu tīmekļa atskaņotāju ar atskaņošanas sarakstiem, meklēšanu un vairāku lietotāju kontiem.
Atšķirībā no komerciālajām straumēšanas platformām, Black Candy saglabā katru dziesmu, atskaņošanas sarakstu un klausīšanās paradumu infrastruktūrā, kas pieder tev. Nav abonēšanas maksas, nav kataloga, kas mainās bez brīdinājuma, un nav tavu augstas kvalitātes failu saspiešanas — tikai tava paša mūzika, straumēta pilnā kvalitātē no tava VPS uz katru ierīci, ko izmanto.
Black Candy galvenās iespējas
Personīgā mūzikas straumēšana
Straumē savu kolekciju no jebkuras pārlūkprogrammas vai oficiālajām mobilajām lietotnēm, ar pilnu albuma vāku, metadatiem un meklēšanu.
Vairāku lietotāju konti
Katram klausītājam piešķir savu pieteikšanās informāciju, atskaņošanas sarakstus un klausīšanās vēsturi, vienlaikus koplietojot vienu bibliotēku vienā serverī.
Reāllaika pārkodēšana
Automātiski konvertē audio uz straumēšanai piemērotu bitu pārraides ātrumu, lai atskaņošana būtu vienmērīga lēnos vai mobilajos savienojumos, nemainot oriģinālus.
Atskaņošanas saraksti un meklēšana
Izveido manuālus vai viedos atskaņošanas sarakstus un atrodi jebkuru mākslinieku, albumu vai dziesmu uzreiz, izmantojot ātru pilna teksta meklēšanu.
Pilnīga datu īpašumtiesības
Tava mūzika, atskaņošanas saraksti un klausīšanās dati paliek tavā VPS — bez abonementiem, bez izsekošanas un bez kataloga, kas pazūd.
Kāpēc izmantot Black Candy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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