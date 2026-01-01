Izvietot HedgeDoc ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda reāllaika sadarbības Markdown redaktors komandām, lai kopīgi rakstītu, pārskatītu un koplietotu dokumentus.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HedgeDoc
HedgeDoc ir atvērtā koda sadarbības Markdown redaktors, kur vairāki cilvēki var vienlaicīgi rakstīt un rediģēt vienu un to pašu dokumentu ar tiešraides kursora izsekošanu un tūlītēju sinhronizāciju. Papildus pamata Markdown, tas atbalsta iegultas diagrammas, izmantojot Mermaid un PlantUML, matemātiskās formulas, izmantojot KaTeX, sintakses izceltus koda blokus vairāk nekā 100 valodām, un prezentācijas režīmu, kas jebkuru piezīmi pārvērš slaidu komplektā.
HedgeDoc pašmitināšana tavā VPS saglabā sensitīvu dokumentāciju, iekšējos arhitektūras lēmumus un patentētas piezīmes tavā infrastruktūrā — bez lietotāja maksām, bez trešo pušu piekļuves datiem un pilnīgu kontroli pār autentifikācijas metodēm, tostarp LDAP, OAuth un SAML, uzņēmuma vidēs.
HedgeDoc galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki autori vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu dokumentu ar reāllaika kursora pozīcijām un tūlītējiem atjauninājumiem, saglabājot attālās komandas sinhronizētas bez apvienošanas konfliktiem.
Diagrammas un matemātika
Iegult Mermaid, Graphviz un PlantUML diagrammas kopā ar KaTeX matemātiskajām izteiksmēm tieši Markdown formātā, padarot HedgeDoc ideālu tehniskajai un akadēmiskajai dokumentācijai.
Prezentācijas režīms
Pārveidojiet jebkuru Markdown dokumentu par slaidrādi ar vienu klikšķi, novēršot nepieciešamību pēc atsevišķas prezentāciju programmatūras iekšējām sarunām un demonstrācijām.
Elastīgas atļaujas
Iestati dokumentus kā publiskus, aizsargātus vai privātus un kontrolē, kurš var tos skatīt, komentēt vai rediģēt — no atvērtām kopienas vikilapām līdz konfidenciālām iekšējām specifikācijām.
Uzņēmumu autentifikācijas atbalsts
Integrējies ar LDAP, OAuth pakalpojumu sniedzējiem, SAML un lokālajiem kontiem, lai komandas varētu pieteikties ar esošajiem korporatīvajiem akreditācijas datiem, nepārvaldot atsevišķas paroles.
Kāpēc izmantot HedgeDoc pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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