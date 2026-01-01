Izvieto Filestash ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tīmekļa failu pārvaldnieks, kas nodrošina pārlūkprogrammas piekļuvi FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git un 20+ krātuves aizmugursistēmām.
Izvēlies Filestash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Filestash
Filestash ir atvērtā koda, no krātuves neatkarīga failu pārvaldības platforma, kas nodrošina tīru pārlūkprogrammas saskarni failu piekļuvei, izmantojot vairāk nekā 20 protokolus — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox un citus. Tā vietā, lai uzturētu atsevišķus klientus katrai krātuves sistēmai, Filestash tos apvieno vienā intuitīvā tīmekļa saskarnē.
Filestash pašmitināšana savā VPS pilnībā saglabā tavus krātuves akreditācijas datus un failu pārsūtīšanu tavā kontrolē, bez abonēšanas maksām un bez trešo pušu atkarībām. Pieslēdzies jebkurai krātuvei, ko jau izmanto, konfigurē autentifikāciju un kopīgo piekļuvi ar savu komandu.
Filestash galvenās iespējas
20+ Glabātuves aizmugursistēmas
Pieslēdzies FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox un citiem no vienotas saskarnes, nepārslēdzot klientus.
Daudzkārtējās piekļuves protokoli
Piekļūsti saviem failiem, izmantojot tīmekļa saskarni, SFTP vārteju, WebDAV vai ar S3 saderīgu API — ļaujot Filestash darboties ar taviem esošajiem rīkiem un darbplūsmām.
Pārlūkprogrammā dokumentu rediģēšana
Rediģē biroja dokumentus tieši pārlūkprogrammā ar papildu Collabora Online integrāciju — nav nepieciešamas darbvirsmas lietotnes vai failu lejupielādes.
Spraudņa arhitektūra
Paplašini Filestash ar spraudņiem specializētiem failu skatītājiem, autentifikācijas aizmugursistēmām, krātuves savienotājiem un darbplūsmas automatizācijai.
MI meklēšana
Gudrā meklēšana un viedās mapes palīdz tev ātri atrast failus visās pievienotajās krātuves aizmugursistēmās.
Kāpēc izmantot Filestash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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