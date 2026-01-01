Izvietot Mailpit ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls e-pasta testēšanas rīks, kas uztver SMTP ziņojumus un parāda tos pārlūkprogrammas iesūtnē.
Izvēlies Mailpit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mailpit
Mailpit ir atvērtā koda e-pasta testēšanas un atkļūdošanas rīks, kas paredzēts izstrādātājiem. Tas darbina iebūvētu SMTP serveri, kas pārtver visus izejošos e-pastus no tavām lietojumprogrammām un parāda uztvertās ziņas tīrā, meklējamā tīmekļa iesūtnē — nekad nesūtot e-pastu reāliem saņēmējiem. Tas padara drošu e-pasta paziņojumu plūsmu testēšanu, e-pasta veidņu atkārtotu izstrādi un SMTP konfigurāciju pārbaudi izstrādes un testēšanas vidēs.
Mailpit ir mūsdienīga, aktīvi uzturēta MailHog (kas vairs netiek uzturēts) aizstājēja. Tas tiek piegādāts kā viens viegls binārais fails ar ātru SQLite atbalstītu ziņojumu krātuvi, pilna teksta meklēšanu, HTML e-pasta atveidošanu, REST API un papildu SMTP un lietotāja saskarnes autentifikāciju — viss ar nenozīmīgu atmiņas patēriņu.
Mailpit galvenās iespējas
SMTP e-pasta uztveršana
Darbojas kā pievienojams SMTP serveris, kas pārtver izejošo pastu no jebkuras lietojumprogrammas, novēršot nejaušu piegādi uz reālām e-pasta adresēm izstrādes laikā.
Pārlūkprogrammas iesūtne
Skatīt, meklēt un pārbaudīt visus uztvertos ziņojumus atsaucīgā tīmekļa UI ar pilnu HTML atveidojumu, avota skatu un mobilajām ierīcēm draudzīgu izkārtojumu.
REST API piekļuve
Vaicājiet, dzēsiet un pārvaldiet ziņojumus programmatiski, izmantojot dokumentētu REST API, nodrošinot integrāciju ar automatizētiem testēšanas komplektiem un CI/CD cauruļvadiem.
Pilna teksta meklēšana
Meklēt tēmas rindiņās, sūtītāja un saņēmēja adresēs, kā arī ziņojuma pamattekstā, lai testēšanas laikā ātri atrastu konkrētus e-pastus.
Ziņojumu marķēšana
Automātiski atzīmēt ziņojumus pēc veida — HTML, pielikumi, iekļautie attēli — ātrai vizuālai filtrēšanai lielā apjomā testa e-pastu.
Kāpēc izmantot Mailpit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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