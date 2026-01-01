Izvietot Flame ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta sākumlapa un mājas informācijas panelis tavam personīgajam serverim un mājas laboratorijas pakalpojumiem.
Izvēlies Flame VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Flame
Flame ir pašmitināta sākumlapa, kas tavu serveri pārvērš par sakārtotu centru visām tavām lietojumprogrammām un grāmatzīmēm. Viss tiek pārvaldīts, izmantojot iebūvētu GUI — nav jārediģē konfigurācijas faili, nav nepieciešama restartēšana. Pievieno lietotnes, organizē grāmatzīmes un pilnībā pielāgo izskatu no pārlūkprogrammas.
Atšķirībā no mitinātiem informācijas paneļa pakalpojumiem, Flame darbojas pilnībā uz tava paša VPS, saglabājot tavu pakalpojumu sarakstu un grāmatzīmes privātas. Tā Docker etiķešu integrācija automātiski atklāj darbojošos konteinerus, lai tavs informācijas panelis būtu atjaunināts, kad izvieto jaunus pakalpojumus.
Flame galvenās iespējas
GUI balstīta pārvaldība
Pievienot, atjaunināt un dzēst lietojumprogrammas un grāmatzīmes tieši no tīmekļa saskarnes, nerediģējot nekādus konfigurācijas failus.
Docker automātiskā atklāšana
Automātiski nosaka darbojošos konteinerus, nolasot Docker etiķetes, saglabājot tavu informācijas paneli sinhronizētu ar izvietotajiem pakalpojumiem.
Integrētā meklēšana
Iebūvētā meklēšanas josla atbalsta 11 tīmekļa meklēšanas pakalpojumu sniedzējus un filtrē vietējās lietotnes un grāmatzīmes reāllaikā.
Pielāgotās tēmas
Izvēlies no 15 iebūvētām krāsu tēmām vai izveido savu ar pielāgoto tēmu redaktoru un CSS pārrakstiem.
Laika apstākļu logrīks
Attēlo reāllaika laika apstākļus savā vadības panelī, izmantojot bezmaksas laika apstākļu API atslēgu un savas atrašanās vietas koordinātas.
Kāpēc izmantot Flame pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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