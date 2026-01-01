PiGallery2 ar atlaidi līdz 69%

Uzstādīt PiGallery2 ar viena klikšķa instalāciju.

Ātra, pašmitināta fotogalerija, kas prioritāri izmanto direktoriju struktūru un pārvērš attēlu mapi diskā par glītu tīmekļa albumu.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādīt PiGallery2 ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies PiGallery2 VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar PiGallery2

PiGallery2 ir atvērtā koda pašmitināta foto galerija, kas izmanto attēlu direktoriju diskā un pasniedz to kā ātru, modernu tīmekļa galeriju — bez augšupielādes cauruļvada, bez patentētas datubāzes, bez SaaS atkarības. Direktoriju izkārtojums, ko tu jau izmanto, kļūst par albumu struktūru, ko apmeklētāji pārlūko, tāpēc tas vienlīdz labi darbojas personīgajiem foto arhīviem, pasākumu galerijām, ģimenes atvaļinājumu albumiem un viegliem portfolio.

Pašmitinot PiGallery2 savā VPS, fotoattēli un metadati tiek saglabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis publiskā foto pakalpojumā, kas iegūst attēlu saturu sejas atpazīšanai vai apmācības datiem. Node.js aizmugursistēma ir apzināti viegla — tā tika izstrādāta, lai labi darbotos uz Raspberry Pi — tāpēc neliels VPS plāns ērti mitina desmitiem tūkstošu attēlu, vienlaikus nodrošinot ātras sīktēlu un bagātīgu lietotāja saskarni.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

PiGallery2 galvenās iespējas

Uz direktoriju orientēts modelis

Tava esošā mapju struktūra kļūst par albumu hierarhiju — pievieno jaunas fotogrāfijas, izmantojot SCP, rsync vai sinhronizācijas rīku, un tās automātiski parādās galerijā.

Ātri sīktēli

Fona indeksētājs ģenerē sīktēlus dažādos izmēros, kas tiek saglabāti diskā kešatmiņā, lai apmeklētājiem nodrošinātu vienmērīgu ritināšanu pat pie aukstām ielādēm.

EXIF un kartes skats

Nolasa EXIF metadatus, lai darbinātu katras fotogrāfijas informācijas lapas, ģeogrāfiski atzīmētus kartes skatus un meklēšanu pēc kameras, datuma vai taga.

Meklēšana un filtrēšana

Meklēt pēc datumu diapazona, atrašanās vietas, sejām, birkām, vērtējumiem vai faila nosaukuma bez ārējiem indeksētājiem — visi metadati paliek lokālajā SQLite DB.

Koplietošana un privātums

Izveidot koplietojamas saites katram albumam ar izvēles parolēm un derīguma termiņiem, vai ierobežot albumu pieejamību tikai autentificētiem lietotājiem.

Tikai lasāma bibliotēka

Attēlu direktorijs ir pievienots tikai lasīšanai, lai serveris nevarētu nejauši modificēt vai dzēst oriģinālās fotogrāfijas skenēšanas vai sīktēlu ģenerēšanas laikā.

Kāpēc izmantot PiGallery2 pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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