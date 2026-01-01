Uzstādīt PiGallery2 ar viena klikšķa instalāciju.
Ātra, pašmitināta fotogalerija, kas prioritāri izmanto direktoriju struktūru un pārvērš attēlu mapi diskā par glītu tīmekļa albumu.
Izvēlies PiGallery2 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PiGallery2
PiGallery2 ir atvērtā koda pašmitināta foto galerija, kas izmanto attēlu direktoriju diskā un pasniedz to kā ātru, modernu tīmekļa galeriju — bez augšupielādes cauruļvada, bez patentētas datubāzes, bez SaaS atkarības. Direktoriju izkārtojums, ko tu jau izmanto, kļūst par albumu struktūru, ko apmeklētāji pārlūko, tāpēc tas vienlīdz labi darbojas personīgajiem foto arhīviem, pasākumu galerijām, ģimenes atvaļinājumu albumiem un viegliem portfolio.
Pašmitinot PiGallery2 savā VPS, fotoattēli un metadati tiek saglabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis publiskā foto pakalpojumā, kas iegūst attēlu saturu sejas atpazīšanai vai apmācības datiem. Node.js aizmugursistēma ir apzināti viegla — tā tika izstrādāta, lai labi darbotos uz Raspberry Pi — tāpēc neliels VPS plāns ērti mitina desmitiem tūkstošu attēlu, vienlaikus nodrošinot ātras sīktēlu un bagātīgu lietotāja saskarni.
PiGallery2 galvenās iespējas
Uz direktoriju orientēts modelis
Tava esošā mapju struktūra kļūst par albumu hierarhiju — pievieno jaunas fotogrāfijas, izmantojot SCP, rsync vai sinhronizācijas rīku, un tās automātiski parādās galerijā.
Ātri sīktēli
Fona indeksētājs ģenerē sīktēlus dažādos izmēros, kas tiek saglabāti diskā kešatmiņā, lai apmeklētājiem nodrošinātu vienmērīgu ritināšanu pat pie aukstām ielādēm.
EXIF un kartes skats
Nolasa EXIF metadatus, lai darbinātu katras fotogrāfijas informācijas lapas, ģeogrāfiski atzīmētus kartes skatus un meklēšanu pēc kameras, datuma vai taga.
Meklēšana un filtrēšana
Meklēt pēc datumu diapazona, atrašanās vietas, sejām, birkām, vērtējumiem vai faila nosaukuma bez ārējiem indeksētājiem — visi metadati paliek lokālajā SQLite DB.
Koplietošana un privātums
Izveidot koplietojamas saites katram albumam ar izvēles parolēm un derīguma termiņiem, vai ierobežot albumu pieejamību tikai autentificētiem lietotājiem.
Tikai lasāma bibliotēka
Attēlu direktorijs ir pievienots tikai lasīšanai, lai serveris nevarētu nejauši modificēt vai dzēst oriģinālās fotogrāfijas skenēšanas vai sīktēlu ģenerēšanas laikā.
Kāpēc izmantot PiGallery2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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