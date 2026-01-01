Izvietot Apache Solr ar viena klikšķa instalāciju.
Uzņēmuma līmeņa atvērtā koda meklēšanas platforma, kas nodrošina pilna teksta meklēšanu, fasetēto navigāciju un reāllaika indeksēšanu jebkurai lietojumprogrammai.
Izvēlies Apache Solr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Solr
Apache Solr ir pārbaudīta atvērtā koda meklēšanas platforma, kas izveidota uz Apache Lucene bāzes un ko izmanto tūkstošiem organizāciju visā pasaulē. Tā nodrošina pilna teksta meklēšanu, fasetētu pārlūkošanu, rezultātu izcelšanu, telpisko meklēšanu un bagātīgu dokumentu apstrādi — visu, izmantojot REST API, kas darbojas ar jebkuru valodu vai ietvaru.
Solr pašmitināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu meklēšanas infrastruktūru, datu privātumu un veiktspējas optimizāciju bez maksas par katru vaicājumu vai piegādātāja piesaistes. Neatkarīgi no tā, vai tev nepieciešama vietnes meklēšana, e-komercijas produktu atklāšana vai uzņēmuma dokumentu izguve, Solr nobriedusī ekosistēma un paplašināmā shēma padara to par pārbaudītu pamatu.
Apache Solr galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
Lucene darbināta teksta analīze ar tokenizāciju, stemēšanu, sinonīmiem un atbilstības pielāgošanu nodrošina precīzus rezultātus lielās dokumentu kolekcijās.
Daudzšķautņaina navigācija
Vietējā aspektēšana ļauj lietotājiem precizēt meklēšanu pēc kategorijas, cenas, datuma vai jebkura indeksēta lauka — tas ir standarta dzinējs, kas nodrošina e-komercijas un satura filtrēšanas saskarnes.
Reāllaika indeksēšana
Indeksā ievietotie dokumenti kļūst meklējami dažu sekunžu laikā, atbalstot gandrīz reāllaika meklēšanu lietojumprogrammām, kurām nepieciešami jauni rezultāti.
Bagātīga dokumentu apstrāde
Iebūvēta Apache Tika integrācija automātiski iegūst un indeksē tekstu no PDF, Word dokumentiem, HTML un vairāk nekā tūkstoš citiem failu formātiem.
REST API
Vaicājiet un atjauniniet indeksu, izmantojot HTTP, ar JSON, XML vai CSV atbildēm — nav nepieciešama Solr-specifiska klienta bibliotēka, lai integrētos ar jebkuru sistēmu.
Kāpēc izmantot Apache Solr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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