Shoutrrr izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pašmitināts sociālo mediju plānotājs priekš X, Bluesky un LinkedIn — raksti vienreiz un publicē visur.
Izvēlies Shoutrrr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shoutrrr
Shoutrrr ir atvērtā koda sociālo mediju plānošanas rīks, kas izveidots kā pašu mitināta alternatīva Buffer, Typefully un Hootsuite. Tas ļauj tev izveidot ziņu vienreiz un ievietot to rindā X (Twitter), Bluesky un LinkedIn no viena vadības paneļa, ar rakstzīmju ierobežojumu apstrādi katram tīklam, OAuth balstītiem kontu savienojumiem un iebūvētu pakalpojumu, kas publicē ziņas pēc grafika fonā.
Shoutrrr pašu mitināšana tavā VPS saglabā melnrakstus, ieplānotās rindas un pievienotos sociālos kontus tavā paša infrastruktūrā — bez maksas par katru lietotāju, bez ziņu kvotām un bez trešo pušu piekļuves tavai satura stratēģijai. Noklusējuma SQLite konfigurācija darbojas vienā konteinerī, savukārt pastāvīgie sējumi nodrošina, ka augšupielādes un dati saglabājas pēc atkārtotas izvietošanas.
Shoutrrr galvenās iespējas
Vairāku tīklu publicēšana
Sastādi ziņu vienreiz un publicē to X, Bluesky un LinkedIn vienlaicīgi ar katrai platformai atbilstošiem rakstzīmju ierobežojumiem un priekšskatījuma atveidošanu.
Fona plānotājs
Iebūvēts rindu apstrādātājs un cron plānotājs publicē tavas ziņas plānotajā laikā, neuzturot atvērtu pārlūkprogrammas cilni.
OAuth konta sasaiste
Savieno X un LinkedIn, izmantojot OAuth 2.0, un Bluesky, izmantojot lietotnes paroli — akreditācijas dati un pilnvaras paliek tavā izvietošanā.
SQLite pēc noklusējuma
Tiek piegādāts vienā konteinerī ar SQLite datu glabāšanai — nav jāpārvalda ārēja datubāze vai kešatmiņa, ar papildu Postgres un Redis jauninājumiem.
Iesaistes metrikas
Iebūvētā metrika apkopo publikāciju veiktspēju laika gaitā, lai tu varētu salīdzināt tīklus un pilnveidot stratēģiju bez ārējiem analītikas rīkiem.
Kāpēc izmantot Shoutrrr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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