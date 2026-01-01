Izvietot OpenEMR ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda elektroniskie veselības ieraksti un medicīnas prakses pārvaldības sistēma, ko izmanto klīnikas un veselības aprūpes sniedzēji visā pasaulē.
Izvēlies OpenEMR VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenEMR
OpenEMR ir pasaulē visplašāk izmantotā atvērtā koda elektronisko veselības ierakstu (EHR) un medicīnas prakses pārvaldības sistēma. Izstrādāta gan mazām klīnikām, gan lielām veselības aprūpes organizācijām, tā nodrošina pilnu rīku komplektu pacientu reģistrācijai, klīniskajai dokumentācijai, plānošanai, rēķinu izrakstīšanai un atskaitēm — viss vienā pašu uzturētā platformā.
OpenEMR pašuzturēšana savā VPS sniedz tev pilnīgu kontroli pār sensitīviem pacientu datiem, nodrošinot atbilstību privātuma noteikumiem un saglabājot medicīniskos ierakstus tavā īpašumā esošajā infrastruktūrā. Bez lietotāja licences maksām un ar aktīvu globālu kopienu, OpenEMR ir pārbaudīta alternatīva dārgām patentētām EHR sistēmām.
OpenEMR galvenās iespējas
Pacientu ierakstu pārvaldība
Uzglabā un izgūsti pilnīgas pacienta slimības vēstures, ietverot demogrāfiskos datus, medicīnisko vēsturi, laboratorijas rezultātus, receptes un klīniskās piezīmes strukturētā ierakstā.
Pierakstu plānošana
Pārvaldi pakalpojumu sniedzēju kalendārus, pacientu tikšanās un atkārtotus apmeklējumus ar vairāku resursu plānotāju, kas apstrādā vairākus praktiķus un atrašanās vietas.
Norēķini un kodēšana
Ģenerē apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus ar ICD-10 un CPT kodēšanas atbalstu, izseko maksājumiem un pārvaldi pārskaitījumus, lai samazinātu rēķinu administrēšanas slogu.
Klīniskais lēmumu atbalsts
Parādīt brīdinājumus par zāļu mijiedarbību, alerģijas brīdinājumus un profilaktiskās aprūpes atgādinājumus aprūpes brīdī, lai atbalstītu drošākus klīniskos lēmumus.
E-receptes un laboratorijas
Sūti receptes elektroniski uz aptiekām un saņem strukturētus laboratorijas rezultātus tieši pacienta ierakstos bez manuālas atkārtotas ievadīšanas.
Kāpēc izmantot OpenEMR pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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