Izvietot ArchivesSpace ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda arhīvu informācijas pārvaldības sistēma manuskriptu, ierakstu un digitālo objektu pārvaldībai.
Izvēlies ArchivesSpace VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ArchivesSpace
ArchivesSpace ir vadošā atvērtā koda arhīvu informācijas pārvaldības sistēma, ko veidojuši arhivāri arhivāriem. Tā apvieno pieņemšanu, sakārtošanu, aprakstīšanu un publisku atklāšanu vienā lietojumprogrammā, kas atbalsta pilnu arhīva dzīves ciklu — no sākotnējā ziedojuma līdz tiešsaistes piekļuvei pētniekiem.
ArchivesSpace pašmitināšana tavā paša VPS saglabā meklēšanas palīglīdzekļus, pieņemšanas ierakstus un lietotāju datus tavā iestādes kontrolē, bez maksas par katru ierakstu vai piegādātāja piesaistes. Komplektā iekļautais personāla interfeiss, publiskās piekļuves portāls, REST API un OAI-PMH galapunkts nodrošina tavam arhīvam pilnīgu apraksta un atklāšanas platformu uzreiz lietojamu.
ArchivesSpace galvenās iespējas
Arhīva apraksts
Izveidot un pārvaldīt resursus, pievienojumus, arhīva objektus un digitālos objektus, ievērojot DACS, ISAD(G) un ISAAR(CPF) standartus.
Publiskās piekļuves portāls
Pētnieki pārlūko meklēšanas palīglīdzekļus, meklē kolekcijās un apskata digitālos objektus, izmantojot iebūvētu publisku atklāšanas saskarni.
EAD un MARCXML eksports
Eksportēt resursu ierakstus kā EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS vai Dublin Core integrācijai ar atklāšanas slāņiem un konsorciju katalogiem.
OAI-PMH ievākšana
Atklājiet aprakstošus metadatus, izmantojot OAI-PMH, lai apkopotāji, piemēram, DPLA vai Europeana, varētu automātiski ievākt kolekcijas.
REST API
Dokumentēts JSON REST API nodrošina integrāciju ar digitālās saglabāšanas sistēmām, ETL cauruļvadiem un pielāgotām priekšgalām.
Kāpēc izmantot ArchivesSpace pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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