Izvietot Apollo ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika sadarbības genoma anotācijas redaktors, kas izveidots izkliedētām bioloģiskās pētniecības komandām.
Izvēlies Apollo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apollo
Apollo ir vadošā atvērtā koda platforma kopienas virzītai genoma anotācijai, ko izstrādājis Generic Model Organism Database (GMOD) projekts. Veidota ap JBrowse darbinātu skatītāju, tā ļauj kuratoriem dažādās institūcijās vienlaicīgi rediģēt gēnu modeļus, transkriptus un iezīmes koplietojamos references genomos — ar katru izmaiņu, kas tiek izsekota, piešķirta un nekavējoties redzama sadarbības partneriem.
Pašmitināšana Apollo savā VPS saglabā patentētus anotācijas datus tavā infrastruktūrā, nevis trešo pušu serveros. Pētniecības laboratorijas, konsorciji un biotehnoloģiju komandas iegūst vienotu autoritatīvu anotācijas datubāzi, detalizētas atļaujas katram organismam un kurēšanas vēsturi, kas pilnībā pieder tām — bez sensitīvu genomu datu koplietošanas ārpusē.
Apollo galvenās iespējas
Reāllaika kopīga rediģēšana
Vairāki kuratori vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu genomu, un izmaiņas tiek nekavējoties pārraidītas, izmantojot uz WebSocket balstītu sinhronizāciju.
JBrowse skatītājs
Izveidots uz JBrowse genoma pārlūkprogrammas, nodrošinot kuratoriem pazīstamu celiņu navigāciju, meklēšanu un sekvences vizualizāciju, kas ir pieejama uzreiz.
Organisma atļaujas
Granulēta uz lomām balstīta piekļuve ļauj administratoriem piešķirt lasīšanas, rakstīšanas vai administratora tiesības katram organismam un katrai lietotāju grupai.
Anotāciju vēsture
Katrs transkripta labojums, komentārs un funkcijas izmaiņas tiek reģistrēts ar autoru un laika zīmogu, nodrošinot pilnīgu auditu un atsaukšanas darbplūsmas.
GFF3 un FASTA imports
Ielādēt atsauces genomus un esošās anotācijas, izmantojot standarta bioinformātikas formātus, bez nepieciešamības veikt patentētu konvertēšanu.
Kāpēc izmantot Apollo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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