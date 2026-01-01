Uzstādīt ClassQuiz ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Kahoot alternatīva tiešsaistes vairāku spēlētāju klases viktorīnām ar rezultātu uzskaiti reāllaikā.
Izvēlies ClassQuiz VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ClassQuiz
ClassQuiz ir atvērtā koda, pašu mitināta viktorīnas platforma, kas paredzēta skolotājiem, pasniedzējiem un pedagogiem, kuri vēlas privātumu respektējošu alternatīvu komerciāliem klases viktorīnu pakalpojumiem. Spēlētāji pievienojas spēlei, ievadot PIN kodu jebkurā ierīcē, atbild uz jautājumiem reāllaikā un redz tiešraides līderu sarakstus pēc katras kārtas.
Pašmitināšana ClassQuiz uz tava paša VPS saglabā viktorīnas saturu, studentu atbildes un konta datus tavā pilnīgā kontrolē, izvairās no licencēšanas maksām par katru vietu un darbojas skolu tīklos bez ārējām atkarībām. Tehnoloģiju kopums ietver API, fona procesu, PostgreSQL, Redis un Meilisearch viktorīnu atklāšanai.
ClassQuiz galvenās iespējas
Reāllaika daudzspēlētāju
Vadi tiešraides viktorīnas sesijas, kur spēlētāji pievienojas ar PIN kodu un atbild uz sinhronizētiem jautājumiem, izmantojot WebSocket savienojumu.
Viktorīnu veidošana
Izveido vairāku atbilžu, ABCD, diapazona, balsošanas un teksta ievades jautājumus ar attēliem, laika ierobežojumiem un punktu skaitu par katru atbildi.
Pilnteksta meklēšana
Atklāj publiskās viktorīnas uzreiz, izmantojot iebūvētu Meilisearch indeksu, kas ranžē rezultātus pēc nosaukuma, tagiem un apraksta.
Pašuzturēts privātums
Saglabā visus viktorīnas datus, spēlētāju vārdus un atbildes savā infrastruktūrā bez trešo pušu telemetrijas vai analītikas.
Attēlu glabāšana
Pievienojiet attēlus jautājumiem, izmantojot iebūvēto lokālo krātuvi, vai pievienojiet jebkuru ar S3 saderīgu aizmugursistēmu neierobežotam multivides saturam.
Kāpēc izmantot ClassQuiz pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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