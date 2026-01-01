Instalēt Crafty Controller ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa vadības panelis vairāku Minecraft Java un Bedrock serveru izveidošanai, konfigurēšanai un darbināšanai no viena informācijas paneļa.
Izvēlies Crafty Controller VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Crafty Controller
Crafty Controller ir atvērtā koda tīmekļa GUI Minecraft Java un Bedrock serveru pārvaldībai no viena vadības paneļa. Tas aizstāj žonglēšanu ar SSH sesijām un ekrāna cilnēm ar katram serverim paredzētām tiešraides konsolēm, iebūvētu failu pārvaldnieku, ieplānotiem uzdevumiem un dublējumkopijām ar vienu klikšķi — viss ietverts tīrā tīmekļa saskarnē ar vairāku lietotāju piekļuvi, kas balstīta uz lomām.
Pašmitinot Crafty uz tava VPS, tu saglabā pilnīgas īpašumtiesības uz savām pasaulēm, spraudņu konfigurācijām un spēlētāju datiem uz aparatūras, ko tu kontrolē. Tu vari palaist jaunus serverus no populāriem jar tipiem — vanilla, Paper, Spigot, Forge un Bedrock — neatstājot pārlūkprogrammu, un koplietot ierobežotu administrēšanu ar draugiem vai moderatoriem, izmantojot detalizētas atļaujas.
Crafty Controller galvenās iespējas
Daudzserveru kontrole
Palaid, uzraugi un pārvaldi vairākus Minecraft Java un Bedrock serverus paralēli no viena vadības paneļa.
Tīmekļa konsole
Straumē tiešraides servera žurnālus un sūti komandas no pārlūkprogrammas, ar meklējamu vēsturi un krāsu kodētu izvadi katram serverim.
Ieplānotie uzdevumi
Automatizē dublējumkopijas, restartus un komandu izpildi, izmantojot cron stila grafikus, lai uzturētu serveru veselību bez manuālas iejaukšanās.
Uz lomām balstīta piekļuve
Definē lietotājus ar ierobežotām atļaujām, lai moderatori un kopienas dalībnieki varētu palīdzēt pārvaldīt serverus bez root piekļuves vai sensitīviem akreditācijas datiem.
Failu pārvaldnieks
Pārlūkot, rediģēt, augšupielādēt un lejupielādēt servera failus — pasaules, spraudņus, konfigurācijas — tieši pārlūkprogrammā bez SSH vai SFTP klientiem.
Kāpēc izmantot Crafty Controller pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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