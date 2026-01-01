Izvietot Jenkins ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda automatizācijas serveris CI/CD cauruļvadu izveidei ar 1 800+ spraudņu integrācijām.
Izvēlies Jenkins VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jenkins
Jenkins ir pasaulē vadošais atvērtā pirmkoda automatizācijas serveris, kam uzticas miljoniem izstrādes komandu, lai nodrošinātu nepārtrauktas integrācijas un nepārtrauktas piegādes cauruļvadus. Ar vairāk nekā 1800 spraudņiem Jenkins integrējas ar gandrīz katru rīku mūsdienu programmatūras izstrādē — no Git un GitHub līdz Docker, Kubernetes, AWS un citiem.
Pašmitināšana Jenkins uz tava paša VPS nodrošina tev īpašus būvēšanas resursus bez maksas par minūti, bez izpildes laika ierobežojumiem un pilnīgu kontroli pār tavu būvēšanas vidi. Instalē jebkuru SDK, kompilatoru vai atkarību, ko taviem projektiem nepieciešams, nesaskaroties ar platformas ierobežojumiem.
Jenkins galvenās iespējas
Konveijers kā kods
Definē CI/CD darbplūsmas versiju kontrolētā Jenkinsfile, padarot tavu automatizāciju reproducējamu un pārskatāmu līdzās tavam lietojumprogrammas kodam.
1800+ spraudņi
Integrē Dženkinsu ar GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack un praktiski jebkuru rīku, no kura ir atkarīga tava izstrādes darbplūsma.
Sadalītas kompilācijas
Izplatiet būvējumus starp vairākiem aģentiem paralēlai izpildei, dramatiski samazinot atgriezeniskās saites laiku lielām testu kopām.
Lomu balstīta piekļuves kontrole
Pārvaldi komandas piekļuvi ar detalizētām atļaujām, atbalstot LDAP, Active Directory, OAuth un SAML autentifikācijas pakalpojumu sniedzējus.
Ieplānotie un iedarbinātie būvējumi
Palaid būvējumus pēc cron grafikiem, Git tīmekļa āķiem, augšupējā darba pabeigšanas vai manuālās apstiprināšanas vārtiem, lai atbilstu jebkurai izlaišanas darbplūsmai.
Kāpēc izmantot Jenkins pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.