Izvietot Open Journal Systems ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda akadēmisko žurnālu pārvaldības un publicēšanas platforma, kurai uzticas tūkstošiem žurnālu visā pasaulē.
Izvēlies Open Journal Systems VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) ir bezmaksas, atvērtā koda platforma, ko izstrādājis Public Knowledge Project (PKP) akadēmiskā žurnāla pilnīgas darba plūsmas pārvaldībai — no iesniegumiem un recenzēšanas līdz rediģēšanai, sagatavošanai un tiešsaistes publicēšanai. Tā ir pasaulē visplašāk izmantotā atvērtās piekļuves žurnālu pārvaldības sistēma, kas nodrošina desmitiem tūkstošu žurnālu darbību universitātēs, pētniecības iestādēs un neatkarīgos izdevējos visā pasaulē.
Pašmitināšana OJS uz tava paša VPS dod tavam žurnālam pilnīgu neatkarību no komerciālām publicēšanas platformām, bez maksas par rakstu, bez abonēšanas izmaksām un ar pilnīgām īpašumtiesībām uz taviem iesniegšanas datiem un publikāciju arhīvu. Platforma atbalsta vairāku žurnālu izvietošanu, padarot to piemērotu iestādēm, kas vada vairākus nosaukumus no vienas instalācijas.
Open Journal Systems galvenās iespējas
Pilnīga iesniegšanas darbplūsma
Pārvaldi visu redakcionālo dzīvesciklu – no autora iesniegšanas, recenzēšanas, teksta rediģēšanas, maketa līdz pat galīgajai publicēšanai vienā platformā.
Kolēģu recenzēšanas pārvaldība
Norīko recenzentus, seko līdzi recenziju termiņiem, sūti atgādinājumus un apkopo recenzentu lēmumus no strukturēta redakcijas paneļa.
Atvērtās piekļuves publicēšana
Publicē rakstus ar atvērtās piekļuves licencēm, DOI integrāciju, ORCID atbalstu un indeksētiem metadatiem atklājamībai.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini OJS ar spraudņiem statistikai, lietošanas metrikai, abonementu pārvaldībai, maksājumu vārtejām un trešo pušu pakalpojumu integrācijām.
Daudzvalodu atbalsts
OJS tiek piegādāts ar tulkojumiem desmitiem valodu un atbalsta divvalodu vai daudzvalodu žurnālu saskarnes un saturu.
Kāpēc izmantot Open Journal Systems pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.