Izvietot Emby ar viena klikšķa instalāciju.
Personīgais mediju serveris, kas organizē un straumē tavus videoklipus, mūziku un fotoattēlus uz jebkuru ierīci no jebkuras vietas.
Izvēlies Emby VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Emby
Emby ir visaptverošs personīgais mediju serveris, kas apvieno visu tavu mediju kolekciju — filmas, TV pārraides, mūziku un fotoattēlus — vienā vienotā platformā. Tas automātiski konvertē un straumē saturu uz jebkuru ierīci, ar reāllaika pārkodēšanu, kas nodrošina vienmērīgu atskaņošanu neatkarīgi no klienta iespējām vai tīkla apstākļiem.
Emby mitināšana tavā VPS nodrošina tev 24/7 pieejamību, uzņēmuma līmeņa augšupielādes ātrumu attālai straumēšanai un īpašus pārkodēšanas resursus vairākiem vienlaicīgiem skatītājiem. Tava mediju bibliotēka un metadati paliek pilnībā tavā kontrolē, bez abonēšanas līmeņiem, kas ierobežotu atskaņošanu vai krātuvi.
Emby galvenās iespējas
Automātiskā pārkodēšana
Reāllaika video un audio konvertēšana nodrošina vienmērīgu atskaņošanu jebkurā ierīcē, neatkarīgi no sākotnējā faila formāta vai klienta iespējām.
Tiešraides TV un DVR
Skaties tiešraides televīziju un ieplāno ierakstus ar iebūvētu DVR, aizstājot tradicionālos kabeļtelevīzijas abonementus ar pašpārvaldītu risinājumu.
Mobilā sinhronizācija
Lejupielādē medijus viedtālruņos un planšetdatoros skatīšanai bezsaistē, saglabājot saturu pieejamu pat bez interneta savienojuma.
Vecāku kontrole
Iestati lietotājam pielāgotus satura ierobežojumus un skatīšanās grafikus, lai radītu drošu, vecumam atbilstošu mediju vidi katram ģimenes loceklim.
Vairāku bibliotēku atbalsts
Sakārto filmas, TV, mūziku un fotogrāfijas atsevišķās bibliotēkās ar bagātīgiem metadatiem, vizuālo noformējumu un automātiski ielādētiem vērtējumiem.
Kāpēc izmantot Emby pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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