Izvietot Grist ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izklājlapu-datubāzes hibrīds kā pašmitināta Airtable alternatīva.
Izvēlies Grist VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grist
Grist ir atvērtā koda relāciju izklājlapu programma, kas apvieno izklājlapu pazīstamību ar datubāzu jaudu. Komandas to izmanto, lai organizētu datus, veidotu pielāgotus skatus, izveidotu informācijas paneļus un izstrādātu interaktīvas lietojumprogrammas, nerakstot kodu, padarot to par daudzpusīgu pašu mitinātu alternatīvu Airtable.
Ar Python formulām, detalizētām piekļuves kontrolēm, REST API un pielāgotiem logrīkiem Grist dod iespēju gan tehniskajiem, gan netehniskajiem lietotājiem veidot sarežģītas datu lietojumprogrammas. Šī veidne ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai, Redis veiktspējas kešatmiņai un Traefik HTTPS maršrutēšanu drošai komandas piekļuvei.
Grist galvenās iespējas
Relacionālais datu modelis
Saistīt tabulas ar atsaucēm un uzmeklēšanu kā datubāzi, vienlaikus saglabājot ierasto izklājlapas rediģēšanas pieredzi.
Python formulas
Izmanto pilnvērtīgu Python aprēķiniem un datu transformācijām ierobežotu izklājlapu formulu valodu vietā.
Pielāgoti skati un izkārtojumi
Izveido karšu skatus, diagrammas, kalendārus un pielāgotus logrīku izkārtojumus, lai vizualizētu un mijiedarbotos ar saviem datiem jebkādā veidā.
Granulēta piekļuves kontrole
Iestatīt atļaujas dokumenta, tabulas, kolonnas un rindas līmenī, lai precīzi kontrolētu komandas sadarbību un datu redzamību.
REST API integrācija
Pilna API piekļuve nodrošina datu operāciju lasīšanu, rakstīšanu un automatizēšanu nevainojamai integrācijai ar ārējiem rīkiem.
Kāpēc izmantot Grist pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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