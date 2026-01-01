Izvietot Leantime ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda projektu pārvaldības platforma, kas izstrādāta ne-projektu vadītājiem, apvienojot stratēģijas, plānošanas un izpildes rīkus.
Izvēlies Leantime VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Leantime
Leantime ir atvērtā koda projektu vadības sistēma, kas īpaši izstrādāta komandām, kurām nepieciešama jaudīga koordinācija bez sarežģītām projektu vadības metodoloģijām. Tā apvieno Kanban dēļus, Ganta diagrammas, darba laika uzskaites lapas, wiki un unikālus stratēģiskos rīkus, piemēram, Lean Canvas un SVID analīzi, vienā saskaņotā platformā — pieejama vairāk nekā 20 valodās ar LDAP un OIDC atbalstu uzņēmumu vidēm.
Leantime pašmitināšana tavā VPS nozīmē neierobežotu lietotāju skaitu, neierobežotu projektu skaitu un bez licencēšanas izmaksām par katru lietotāju. Tavi projektu dati, stratēģiskie plāni un komandas vēsture paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ar MariaDB atbalstu uzticamai datu saglabāšanai.
Leantime galvenās iespējas
Vairāku uzdevumu skati
Pārslēdzies starp Kanban dēļu, Ganta diagrammu, kalendāra, saraksta un tabulas skatiem, lai pielāgotos tam, kā tava komanda dod priekšroku strādāt.
Stratēģiskās plānošanas rīki
Izveido Lean Canvas, Biznesa modeļa kanvu un SVOT analīzi tieši platformā, lai saskaņotu ikdienas uzdevumus ar biznesa mērķiem.
Iebūvēta laika uzskaite
Reģistrē stundas pret uzdevumiem un projektiem precīzai rēķinu izrakstīšanai, algu aprēķinam un projektu izmaksu analīzei bez atsevišķa rīka.
Neierobežots lietotāji
Pievieno tik daudz komandas dalībnieku, cik nepieciešams, ar uz lomām balstītām atļaujām katram projektam un bez licencēšanas maksām par katru vietu.
Uzņēmuma autentifikācija
Izveido savienojumu ar LDAP vai OIDC pakalpojumu sniedzējiem un iespējo divu faktoru autentifikāciju visas organizācijas drošības standartiem.
Kāpēc izmantot Leantime pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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