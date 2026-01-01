Izvietot Mixpost ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta sociālo mediju plānošanas un pārvaldības platforma, kas izveidota kā alternatīva Buffer, Hootsuite un citiem komerciāliem plānotājiem.
Izvēlies Mixpost VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mixpost
Mixpost ir pašmitināta sociālo mediju plānošanas un pārvaldības platforma, kas izveidota kā bezmaksas alternatīva Buffer, Hootsuite un citiem komerciāliem sociālo mediju plānotājiem. Tā ļauj aģentūrām, mārketinga speciālistiem un individuāliem satura veidotājiem plānot, ieplānot un publicēt saturu vairākos sociālajos tīklos no viena kalendāra bez maksas par katru kontu, ziņu ierobežojumiem vai analītikas kvotām. Tīrais tīmekļa UI nodrošina vizuālu satura plānošanu, mediju bibliotēku, ziņu veidnes un priekšskatījuma atveidošanu katrai platformai.
Pašmitinot Mixpost savā VPS, katra ziņa, ieplānotā rinda, analītikas notikums un pievienotais sociālais konts paliek jūsu infrastruktūrā, nevis tiek pārsūtīti caur trešās puses SaaS, kas varētu mainīt cenas vai noteikt API pieprasījumu ierobežojumus.
Mixpost galvenās iespējas
Daudzplatformu plānošana
Ieplānojiet ierakstus uz Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon un citiem no vienota kalendāra ar katras platformas priekšskatījumu un pielāgošanu.
"Velc un nomet" kalendārs
Vizuālais satura kalendārs ar vilkšanas un nomešanas pārplānošanu, krāsu kodētām kategorijām un lielapjoma darbībām kampaņu organizēšanai vairāku nedēļu garumā.
Mediju bibliotēka
Iebūvēta mediju bibliotēka ar attēlu un video augšupielādi, automātisku formāta noteikšanu un atkārtoti izmantojamiem resursiem visās ziņās un veidnēs.
Vairākas darbvietas
Organizē kontus un kampaņas atsevišķās darba telpās ar lietotāju atļaujām katrai darba telpai — ideāli piemērots aģentūrām, kas pārvalda daudzus klientus.
Apstiprināšanas darbplūsmas
Izvēles apstiprināšanas rindas ļauj komandas dalībniekiem sagatavot ziņas pārskatīšanai, pirms tās tiek ieplānotas vai publicētas, atbalstot aģentūras klientu darbplūsmas.
REST API
Pilns REST API nodrošina integrāciju ar ārējiem rīkiem — satura ģeneratoriem, analītikas informācijas paneļiem vai pielāgotām reģistrācijas veidlapām, kas ievada datus rindās.
Kāpēc izmantot Mixpost pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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