Instalēt Loomio ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda sadarbīga lēmumu pieņemšanas platforma grupām, lai apspriestu priekšlikumus, veiktu aptaujas un kopīgi pieņemtu lēmumus.
Izvēlies Loomio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Loomio
Loomio ir atvērtā koda platforma, kas īpaši izveidota sadarbīgai lēmumu pieņemšanai. Grupas var rīkot strukturētas diskusijas, veidot priekšlikumus, veikt aptaujas un reģistrēt rezultātus — viss vienuviet. Atšķirībā no vispārīgiem tērzēšanas rīkiem, Loomio uztur sarunas vērstas uz skaidru lēmumu pieņemšanu, padarot to ideāli piemērotu kooperatīviem, bezpeļņas organizācijām, kopienu organizācijām un attālinātām komandām.
Pašmitināšana Loomio uz tava paša VPS nodrošina pilnīgu dalībnieku datu kontroli, bez maksas par lietotāju un bez atkarības no trešās puses pakalpojuma. Šī izvietošana ietver pilnu Rails tīmekļa lietotni, Sidekiq fona darbinieku, PostgreSQL datubāzi, Redis rindu un Hocuspocus serveri reāllaika sadarbīgai dokumentu rediģēšanai.
Loomio galvenās iespējas
Strukturēti piedāvājumi
Izveido laika ierobežojuma priekšlikumus ar piekrišanas, nepiekrišanas, atturēšanās un bloķēšanas iespējām, lai grupas varētu pieņemt atbildīgus lēmumus ar skaidru audita pēdu.
Elastīgas aptaujas
Veic ranžētas izvēles balsojumus, punktu balsojumus, vērtējuma aptaujas un sapulces laika aptaujas, lai apkopotu niansētu grupas ieguldījumu ārpus vienkāršiem jā/nē jautājumiem.
Diskusiju pavedieni
Saglabā sarunas sakārtotas ar pavedienveida komentāriem un kontekstuālām reakcijām, lai svarīgs konteksts nekad nepazustu aktīvā tērzēšanas kanālā.
Reāllaika sadarbība
Kopīgi rediģējiet priekšlikuma tekstu un diskusiju pavedienus reāllaikā, izmantojot iebūvēto Hocuspocus serveri, bez nepieciešamības pēc trešās puses redaktora.
Apakšgrupas un atļaujas
Organizē dalībniekus apakšgrupās ar neatkarīgiem privātuma iestatījumiem un lomām, atbalstot sarežģītas organizatoriskās struktūras vienā instalācijā.
Kāpēc izmantot Loomio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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