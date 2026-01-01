Izvietot HandBrake ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda video pārkodētājs, pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, ar pakešu konvertēšanu un automātisku uzraudzības mapes apstrādi.
Izvēlies HandBrake VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HandBrake
HandBrake ir visplašāk izmantotais atvērtā pirmkoda video transkoderis, kas spēj konvertēt praktiski jebkuru video formātu mūsdienīgos, plaši saderīgos izvados, piemēram, MP4 un MKV. Šī izvietošana palaiž HandBrake Docker konteinerī un straumē tā pilno grafisko saskarni uz tavu pārlūkprogrammu, izmantojot noVNC — nav nepieciešama darbvirsmas instalācija. Tu iegūsti pilnu HandBrake UI ar visiem tā kodēšanas priekšiestatījumiem, subtitru atbalstu, nodaļu marķieriem un aparatūras paātrinājuma opcijām, kas pieejamas no jebkuras ierīces ar modernu pārlūkprogrammu.
Konteiners ietver uzraudzības mapes funkciju, kas automātiski konvertē visus video failus, ko tu ievieto norādītajā ievades direktorijā, padarot vienkāršu neuzraudzītu pakešuzdevumu veikšanu tavā VPS.
HandBrake galvenās iespējas
Pārlūkprogrammas grafiskā lietotāja saskarne
Pilna HandBrake darbvirsmas saskarne tiek straumēta tieši uz tavu pārlūkprogrammu, izmantojot noVNC — piekļūsti tai no jebkuras vietas, neinstalējot nekādu programmatūru lokāli.
Automātiskā uzraudzības mape
Faili, kas ievietoti uzraudzības mapē, tiek automātiski ievietoti rindā un konvertēti fonā, nodrošinot automatizētu pakešapstrādi bez manuālas iejaukšanās.
Plašs formātu atbalsts
Pieņem praktiski jebkuru video avota formātu un konvertē uz MP4, MKV vai WebM ar precīzu kontroli pār kodekiem, bitu pārraides ātrumiem, izšķirtspēju un audio celiņiem.
Kodējuma priekšiestatījumi
Desmitiem iebūvētu sākotnējo iestatījumu ir paredzēti konkrētām ierīcēm un kvalitātes līmeņiem — no straumēšanai optimizētiem profiliem līdz augstas kvalitātes arhīva kodējumiem —, samazinot iestatīšanas laiku.
Subtitru un nodaļu atbalsts
Importēt, ierakstīt vai caurlaist subtitru celiņus un nodaļu marķierus konvertēšanas laikā, saglabājot metadatus no oriģinālā avota faila.
Kāpēc izmantot HandBrake pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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