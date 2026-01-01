Izvietot Woodpecker CI ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, atvērtā koda CI/CD platforma ar vietējo GitHub integrāciju automatizētai testēšanai, būvēšanai un izvietošanai.
Izvēlies Woodpecker CI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Woodpecker CI
Woodpecker CI ir viegls kopienas atzars no Drone CI, kas nodrošina vienkāršu nepārtrauktas integrācijas un piegādes platformu. Cauruļvadi tiek definēti kā vienkārši YAML faili tavos repozitorijos, un Woodpecker tos automātiski palaiž, veicot push, pull request vai tag notikumus, izmantojot GitHub OAuth integrāciju.
Pašmitinot Woodpecker CI uz VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār tavu būvēšanas infrastruktūru bez minūtes maksas vai sēdvietu ierobežojumiem. Piezīme: pirms izvietošanas izveido GitHub OAuth lietotni ar atzvanīšanas URL, kas iestatīts uz tavas Woodpecker instances URL, pēc tam nodrošini klienta ID un slepeno atslēgu iestatīšanas procesa laikā.
Woodpecker CI galvenās iespējas
YAML pipeline definīcijas
Definē būvēšanas, testēšanas un izvietošanas konveijerus kā .woodpecker.yaml failus, kas tiek saglabāti kopā ar tavas lietojumprogrammas kodu.
GitHub integrācija
Automātiski palaist cauruļvadus uz push, pull request un tag notikumiem, izmantojot GitHub OAuth, bez papildu tīmekļa āķiem.
Docker-native būvējumi
Katrs konveijera posms darbojas Docker konteinerī, nodrošinot tīras, izolētas un reproducējamas būvēšanas vides.
Paralēli soļi
Palaist neatkarīgus cauruļvada posmus paralēli, lai samazinātu kopējo būvēšanas laiku daudzkomponentu projektiem.
Noslēpumu pārvaldība
Glabā API atslēgas un akreditācijas datus kā šifrētus cauruļvada noslēpumus, kas pieejami soļiem, neatklājot tos YAML failos.
Kāpēc izmantot Woodpecker CI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.