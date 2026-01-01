Izvietot Smocker ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkāršs un efektīvs HTTP maketa serveris un proksijs ar iebūvētu administrēšanas saskarni API testēšanai un atkļūdošanai.
Izvēlies Smocker VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Smocker
Smocker ir atvērtā koda HTTP maketa serveris un starpniekserveris, kas izveidots inženieriem, kuriem nepieciešamas reālistiskas, deterministiskas API atbildes izstrādes un testēšanas laikā. Izstrādātāji deklaratīvi definē maketa galapunktus YAML vai JSON formātā, atkārto scenārijus un pārbauda katru ienākošo pieprasījumu tiešraides administratora UI, nerakstot nekādu savienojošo kodu.
Pašmitināšana Smocker savā VPS nodrošina komandām kopīgu maketēšanas vidi integrācijas testiem, līgumu pārbaudei un demonstrācijām, ar pilnīgu kontroli pār tīkla piekļuvi, ierakstīto datplūsmu un darbības laika garantijām, ko publiskie maketēšanas pakalpojumi nevar nodrošināt.
Smocker galvenās iespējas
Deklaratīvie izspēles
Definējiet HTTP atbildes YAML vai JSON formātā ar pieprasījumu saskaņotājiem, dinamiskām veidnēm un sakārtotiem scenārijiem paredzamām testu palaišanām.
Tiešraides administrēšanas UI
Pārbaudi katru ienākošo pieprasījumu, apskati saskaņotās maketes un atiestati stāvokli no pārlūkprogrammas vadības paneļa, kas izveidots ātriem atgriezeniskās saites cikliem.
Proksēt un ierakstīt
Pārsūtīt neatbilstošus pieprasījumus uz reālu augšupējo straumi un tvert atbildes kā atkārtoti izmantojamus maketus bezsaistes testēšanai.
Sesijas un vēsture
Grupē zvanus nosauktās sesijās, lai izolētu testu izpildes, atkārtotu datplūsmu un salīdzinātu uzvedību starp laidieniem.
REST API kontrole
Pārvaldi maketus, sesijas un vēsturi programmatiski no CI cauruļvadiem, izmantojot pilnīgu REST API.
Vieglsvara konteiners
Vienots Go binārais fails, iepakots kā mazs Docker attēls, startē milisekundēs un ērti darbojas jebkurā VPS plānā.
Kāpēc izmantot Smocker pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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