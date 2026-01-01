Izvietot Dozzle ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls tīmekļa lietotāja interfeiss Docker konteineru žurnālu skatīšanai reāllaikā ar tūlītēju konteineru atklāšanu un bez nepieciešamības pēc konfigurācijas.
Izvēlies Dozzle VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dozzle
Dozzle ir nulles konfigurācijas tīmekļa saskarne Docker konteineru žurnālu uzraudzībai reāllaikā. Tas automātiski atklāj katru konteineru resursdatorā un straumē to izvadi tieši uz tīru, atsaucīgu pārlūkprogrammas lietotāja saskarni — bez žurnālu aģentiem, bez ārējas krātuves, bez iestatīšanas, izņemot Docker ligzdas pievienošanu.
Izstrādātāji to izmanto, lai atkļūdošanas laikā vienlaicīgi uzraudzītu vairākus pakalpojumus, savukārt operatori uz to paļaujas ātrai incidentu šķirošanai. Jaudīga meklēšana un filtrēšana ļauj viegli izolēt tieši tās žurnālu rindas, kas tev nepieciešamas, neatstājot pārlūkprogrammu. Ar minimālu resursu patēriņu un bez datubāzes atkarībām, Dozzle ērti darbojas kopā ar ražošanas darba slodzēm jebkurā VPS.
Dozzle galvenās iespējas
Reāllaika žurnālu straumēšana
Pārraida tiešraides konteinera izvadi tieši uz pārlūkprogrammu ar automātisko ritināšanu, lai tu redzētu jaunas žurnāla rindas brīdī, kad tās tiek ierakstītas.
Tūlītēja konteineru atklāšana
Automātiski nosaka visus darbojošos konteinerus resursdatorā — nav nepieciešama manuāla konfigurācija, lai sāktu skatīt žurnālus.
Meklēšana un filtrēšana
Meklēt žurnāla saturu pēc atslēgvārda vai filtrēt pēc konteinera nosaukuma un laika diapazona, lai ātri izolētu kļūdas un attiecīgos notikumus.
Daudzkonteineru skats
Pārraugi vairākus pakalpojumus vienlaicīgi vienā pārlūkprogrammas logā, samazinot konteksta pārslēgšanos atkļūdošanas sesiju laikā.
Nulle ārējas atkarības
Nepieciešama tikai Docker ligzda — bez datubāzes, bez žurnālu nosūtītāja un bez aģenta procesiem, kas patērē papildu resursus.
Kāpēc izmantot Dozzle pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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