Izvietot TaskTrove ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgais uzdevumu pārvaldnieks ar dabiskās valodas parsēšanu, atkārtotiem uzdevumiem un Kanban un kalendāra skatiem.
Izvēlies TaskTrove VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TaskTrove
TaskTrove ir viegla, pašmitināta uzdevumu pārvaldības lietojumprogramma, kas visus datus glabā kā vienkāršus JSON failus — nav nepieciešama datubāze. Tā parsē dabiskās valodas ievadi datumiem un laikiem, atbalsta neierobežotu skaitu apakšuzdevumu un atkārtotu uzdevumu modeļus, un organizē darbu projektos ar krāsu kodētām etiķetēm. Vairāki skati — saraksts, Kanban dēlis un kalendārs — ļauj tev strādāt ar uzdevumiem jebkurā izkārtojumā, kas atbilst konkrētajam brīdim.
Atšķirībā no mākoņpakalpojumu uzdevumu lietotnēm, kas sinhronizē datus caur trešo pušu serveriem, TaskTrove darbojas pilnībā uz tava paša VPS bez izsekošanas, lietošanas analīzes un bez ārējām API atkarībām. Uzdevumu dati tiek glabāti kā lasāmi JSON faili, kurus var dublēt, pārsūtīt vai pārbaudīt ar jebkuru teksta redaktoru.
TaskTrove galvenās iespējas
Dabiskās valodas analīze
Ieraksti "rīt pulksten 14.00" vai "katru piektdienu", lai iestatītu izpildes datumus un atkārtotus grafikus, nepieskaroties datuma atlasītājam.
Kanban un kalendāra skatījumi
Pārslēdzies starp saraksta, Kanban dēļa un kalendāra izkārtojumiem, lai strādātu ar saviem uzdevumiem skatā, kas vislabāk atbilst tavai pašreizējai uzmanībai.
Atkārtoti uzdevumu modeļi
Iestati dienas, nedēļas, mēneša vai pilnībā pielāgotus atkārtošanās noteikumus, lai rutīnas uzdevumi automātiski pārplānotos bez manuālas ievades.
Projekta organizācija
Grupē uzdevumus projektos ar sadaļām, krāsu kodētām etiķetēm un neierobežotu skaitu apakšuzdevumu, lai sarežģīts darbs būtu strukturēts un viegli pārskatāms.
Failu glabāšana
Visi uzdevumi tiek glabāti kā vienkārši JSON faili — viegli dublējami, pārsūtāmi uz citu instanci vai lasāmi tieši bez datubāzes rīka.
Kāpēc izmantot TaskTrove pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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