Izvietot Wiki.js ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga atvērtā koda wiki platforma ar WYSIWYG rediģēšanu, pilna teksta meklēšanu, versiju kontroli un vairāku autentifikāciju atbalstu.
Izvēlies Wiki.js VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wiki.js
Wiki.js ir moderna, pašu mitināta wiki platforma, kas veidota uz Node.js un ko atbalsta PostgreSQL. Tā nodrošina vizuālu WYSIWYG redaktoru kopā ar markdown atbalstu, pilna teksta meklēšanu, versiju vēsturi katrai lapai un detalizētas piekļuves kontroles politikas — padarot to piemērotu gan personīgām zināšanu bāzēm, gan uzņēmuma dokumentācijai.
Wiki.js pašmitināšana uz VPS uztur dokumentāciju privātu un pieejamu bez SaaS abonementa. Tā integrējas ar LDAP, OAuth, SAML un desmitiem ārējo autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju, atbalsta vairāk nekā 40 saskarnes valodas un piedāvā moduļu bāzes datu glabāšanas risinājumus, tostarp Git un mākoņobjektu glabātuvi.
Wiki.js galvenās iespējas
Bagātīgas rediģēšanas iespējas
Raksti ar vizuālo WYSIWYG redaktoru, vienkāršo Markdown vai AsciiDoc redaktoru atkarībā no tavām vēlmēm un prasmju līmeņa.
Pilna teksta meklēšana
Ātri atrodi jebkuru saturu visās wiki lapās, izmantojot ātru, precīzu pilna teksta indeksēšanu, ko nodrošina PostgreSQL aizmugursistēma.
Versiju vēsture
Katrs lapas labojums tiek versijots, ļaujot tev salīdzināt izmaiņas laika gaitā un atjaunot jebkuru iepriekšējo satura versiju.
Piekļuves kontrole
Definē detalizētas lasīšanas un rakstīšanas atļaujas katrai lapai, grupai vai sadaļai, lai kontrolētu, kurš var skatīt vai rediģēt katru wiki daļu.
Vairāku autentifikācijas integrācija
Pievienojies LDAP, OAuth 2.0, SAML vai jebkuram no desmitiem sociālās pieteikšanās pakalpojumu sniedzēju centralizētai lietotāju autentifikācijai.
Kāpēc izmantot Wiki.js pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.